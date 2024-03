IT-gigant suser til værs etter nye tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 16.117,14 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 38.895,75 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.142,42 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,14 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,2 prosent til 14,43.

Oracle

Oracle-aksjen stiger 11,2 prosent etter at IT-giganten rapporterte tall for årets regnskapsmessige tredje kvartal, som ble avsluttet 29. februar, som overgikk forventningene.

Oracle kunne vise til et resultat på 1,41 dollar pr. aksje av en omsetning på 13,28 milliarder dollar, mens analytikerne forventet et resultat på 1,38 dollar pr. aksje av en omsetning på 13,30 milliarder dollar.

Ifølge CNBC understreket Oracle-sjef Safra Catz at selskapet er forpliktet til å nå det tidligere uttalte målet om å omsette for 65 milliarder dollar innen regnskapsåret 2026.

Inflasjon

Inflasjonen (CPI) i USA i februar var 3,2 prosent på årsbasis, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Det er marginalt over forventningene på 3,1 prosent. I samme periode var kjerneinflasjonen på 3,8 prosent på årsbasis, mens forventningene lå på 3,7 prosent.

I februar steg inflasjonen 0,4 prosent på månedsbasis (sesongjustert). Spesielt var det komponentene for husly og drivstoff som steg i februar, og samlet sto de to for mer enn 60 prosent av den månedlige prisoppgangen.

– Inflasjonstallene skuffer på oppsiden for andre måned på rad. Du kan alltid si at det er enkeltfaktorer som overrasker i den ene eller andre retningen, så får du det svaret du ønsker, understreker sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities. Han mener et rentekutt i juni blir stadig mer usikkert.