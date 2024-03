Trøim-selskap falt markant etter gigantsalg

Saken oppdateres.

Oslo Børs endte i grønt territorium tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.279,22, opp 0,92 prosent.

Oljeprisen stiger

OPEC ser en global oljeetterspørsel på 104,46 millioner fat pr. dag i 2024, går det frem av mars-rapporten som ble sluppet tirsdag.

OPEC ligger med sin 2024-prognose høyere enn Det internasjonale energibyrået (IEA), og Reuters påpeker at avstanden mellom OPECs og IEAs etterspørselsprognoser nå er på sitt høyeste på 16 år.

Mai-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,7 prosent tirsdag og omsettes for 82,72 dollar fatet, mens WTI-oljen styrkes 0,9 prosent og handles til 78,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 82,00 dollar pr. fat ved børsslutt mandag.

Equinor steg 0,7 prosent til 270,25 kroner, Aker BP endte opp 1,4 prosent til 262,40 kroner, mens Vår Energi derimot falt 2,9 prosent til 32,24 kroner.

Store bevegelser

Før børsåpning tirsdag solgte en storeier aksjer for en halv milliard i Tor Olav Trøims Borr Drilling med en snittkurs på 66,60 kroner. Alt peker mot en amerikansk gigant. Samtidig plukket investoren selv aksjer for 13 millioner kroner av blokka. Aksjen falt 4,9 prosent til 67,00 kroner som dagens nest mest omsatte.

Sparebank 1 Markets nedjusterer kursmålet på Shelf Drilling fra 50 til 45 kroner pr. aksje og opprettholder kjøpsanbefalingen. Aksjen falt hele 10,9 prosent til 24,90 kroner.

Tirsdag morgen meldte Argeo , med Christen Sveaas' Kistefos og Arne Fredly på eiersiden, at selskapet har inngått en kontrakt på 39 millioner dollar, eller drøyt 400 millioner kroner. Sjefen, Trond Crantz, er ikke i tvil om at 2024 vil bli et sterkt år. Aksjen steg først tosifret, men endte dagen kun opp 0,3 prosent til 3,01 kroner.

Det har vært nærmest panikk rundt Ultimovacs etter en feilslått studie forrige uke. Flere profilerte investorer har solgt seg ut. Nå har også Stein Erik Hagen og tidligere alpinist Kjetil Jansrud kastet kortene. Noen investorer mener imidlertid at aksjen har falt nok. Tirsdag endte aksjen opp 5,8 prosent til 8,04 kroner.

Norsk Hydro steg 3,3 prosent til 56,88 kroner etter en analyse fra ABG. Analytiker Bengt Jonassen oppgraderer kursmålet fra 65 til 68 kroner, og går fra hold til kjøp.

DOF meldte at de er tildelt en betydelig kontrakt fra Norske Shell i Atlanterhavsregionen. En «betydelig kontrakt» definerer selskapet som en kontrakt med en verdi på 250-500 millioner kroner. Aksjen steg 0,5 prosent til 69,76 kroner.