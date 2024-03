Etter å ha konvertert gjeld til egenkapital ble Eksportfinansiering Norge (Eksfin) sittende som største eier i DOF Group etter restruktureringen. Tidligere i januar solgte de aksjer for første gang. Nå er de helt ute.

– Vi i Eksfin er fornøyde med prisen og vurderer tidspunktet som gunstig. Kursen har steget betydelig siden børsnoteringen, og ytterligere etter vårt forrige nedsalg i januar. Eksfin skal alltid være en midlertidig eier, sier adm. direktør i Eksfin, Tone Lunde Baker til Finansavisen.

Gigantblokk

Tirsdag etter børsslutt ble det gjort et gigantisk blokksalg i DOF Group på over 10,3 millioner aksjer med en snittkurs på 70 kroner pr. stykk, eller totalt 722 millioner kroner. Tirsdag avsluttet kursen i 69,76 kroner. Det kan tyde på at det er mange som er interessert i å plukke aksjene fra den statlige aktøren.

Eksfin bekrefter overfor Finansavisen å ha solgt alt til kurs 70,00 pr. aksje.

– En viktig oppgave for Eksfin er å sikre statens verdier og gjenvinne tap på garantier som ble stilt tidligere i forbindelse med norsk eksport. Jeg understreker at dette var en gjenvinning, ikke en investering, legger Eksfin-sjefen til.

Trygda tar over

I en ny børsmelding kommer det frem at det er Folketrygdfondet som har plukket opp hele beholdningen på 10,3 millioner aksjer. Etter transaksjonen har fondet 10,89 millioner aksjer i DOF Group, tilsvarende 6,2 prosent av selskapet.

Folketrygdfondet blir dermed nest største eier kun slått av John Fredriksen.

Aksjekursen er over doblet siden børsnoteringen av «nye DOF» i fjor sommer. Kursen ble den gang satt til 28 kroner. Nå selges det for 70 kroner pr. aksje.