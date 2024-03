Ny tek-fest på Wall Street etter inflasjonstall: – Det er vanskelig å se hva som vil stanse oppgangen

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen presterte sterkest tirsdag, med en oppgang på 1,54 prosent til 16.265,64. S&P 500 fulgte etter med en oppgang på 1,12 prosent til 5.175,24. Dow Jones steg på sin side 0,61 prosent til 39.005,40 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,157 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 8,8 prosent til 13,88.

Inflasjonen (CPI) i USA i februar var 3,2 prosent på årsbasis, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Det er marginalt over forventningene på 3,1 prosent. I samme periode var kjerneinflasjonen på 3,8 prosent på årsbasis, mens forventningene lå på 3,7 prosent.

I februar steg inflasjonen 0,4 prosent på månedsbasis (sesongjustert). Spesielt var det komponentene for husly og drivstoff som steg i februar, og samlet sto de to for mer enn 60 prosent av den månedlige prisoppgangen.

– Inflasjonstallene skuffer på oppsiden for andre måned på rad. Du kan alltid si at det er enkeltfaktorer som overrasker i den ene eller andre retningen, så får du det svaret du ønsker, understreker sjeføkonom Stein Bruun i Arctic Securities. Han mener et rentekutt i juni blir stadig mer usikkert.

Gullprisen tok et pust i bakken etter å ha steget til sitt høyeste nivå noensinne mandag. Etter at inflasjonstallene ble lagt frem, falt spotprisen på en unse gull til 2.160,90, ned 1,27 prosent for dagen.

«The Magnificent Seven»

Tekaksjene er i fyr og flamme igjen etter å ha korrigert ned fredag og mandag. Det er primært inflasjonstallene som driver markedsoppgangen tirsdag, ifølge CNBC. Ettersom tallene var innenfor konsensus av det investorene ventet, baner det veien til at investorer kan fortsette å kjøpe høytflyvende tekaksjer.

Nvidia fortsetter oppgangen etter å ha korrigert ned 5,5 prosent og 1,8 prosent de to foregående handelsdagene. En sterk sluttspurt sendte aksjen opp 7,2 prosent tirsdag. Siden nyttår er oppgangen hele 80 prosent, som tilsvarer spinnville 1.000 milliarder dollar i økt markedsverdi.

Også Meta og Microsoft ga investorene grunn til å smile tirsdag, med oppganger på henholdsvis 3,3 og 2,6 prosent. Apple måtte nøye seg med en oppgang på 0,3 prosent.

Microsoft er nå drøyt 400 milliarder dollar mer verdt enn Apple, etter at de to knivet om tronen som verdens mest verdifulle selskap tilbake i januar. Microsoft er tirsdag verdt 3.086 milliarder dollar etter en oppgang på 10 prosent siden nyttår, mens Apple «bare» er verdt 2.679 miliarder dollar etter en nedgang på 10 prosent siden nyttår.

Av de andre aksjene som utgjør «The Magnificent Seven», steg Amazon 2,2 prosent og Alphabet 0,7 prosent. Tesla gikk opp 0,6 prosent.