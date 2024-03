Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Mer enn ti år etter at Oslo kommune vedtok forrige småhusplan, er det fullt kaos rundt håndteringen av den, og utbyggere og eiendomsutviklere er nå i harnisk.

Eiendomsutvikler André Falchenberg mener Plan- og bygningsetaten har løyet – at de sier én ting til rådhuset, og så gjør de noe helt annet. Han sier at hvis Plan og bygg skulle betalt erstatning for alt de har plaget brukerne med, ville den blitt på mange hundre millioner kroner

Norske investorer flokker seg til den tyske lade- og batterisatsingen Ads-Tec Energy. Union Gruppen har hamstret aksjer på lave kurser, og Tor Svellands hedgefond, Svelland Capital, har en papirgevinst på 100 millioner kroner bare siden nyttår.

Svelland sier han har vært skeptisk til hele elbilhistorien, men at dette er løsningen for at vi skal kunne gjennomføre overgangen til ladbare biler.

Pengene flommer til norsk proptech. Kapitaltilførselen i Norge økte fra 30 emisjoner på totalt 622 millioner kroner i 2022 til 32 emisjoner på totalt 1,55 milliarder i fjor.

Daniel Butenschøn, daglig leder i gründernettverket Proptech Norway, konstaterer at det har vært lett å hente kapital for proptech-selskaper med etablerte inntektsstrømmer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det er påfallende hvor følsomme samene er. Da de i tingretten ble vist film fra aksjonene i departementene, oppfattet aksjonsleder Ella Marie Hætta Isaksen det som «retraumatiserende».

Hun forklarte at filmklippene tok henne tilbake til «en veldig tøff natt», der de ble pågrepet mens de lå og sov og var på sitt «aller mest sårbare». Det er veldig følsomt. Nesten persilleblader. Litt må man tåle når man blokkerer regjeringskvartalet, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 4. kv.:

Nordic Unmanned: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30

Observe Medical: Kl. 07.00, Olav Vs gt. 5 kl. 08.30, webcast