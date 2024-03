Det er blandet stemning på de asiatiske børsene etter oppgangen i USA. Den kom etter at gårsdagens amerikanske inflasjonstall var svært nær ved å innfri forventningene.

Inflasjonen (CPI) i USA i februar var 3,2 prosent på årsbasis, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Det er marginalt over forventningene på 3,1 prosent. I samme periode var kjerneinflasjonen på 3,8 prosent på årsbasis, mens forventningene lå på 3,7 prosent.

I samme periode steg inflasjonen 0,4 prosent på månedsbasis (sesongjustert), noe som var akkurat som ventet.

I Japan er Nikkei ned 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,21 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,23 prosent, og styrkes dermed for fjerde dag på rad. Kospi i Sør-Korea er opp 0,37 prosent.

Ellers faller Nifty 50 i India 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger derimot 0,22 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,59 prosent.