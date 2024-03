Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at Nvidia ledet an på Wall Street tirsdag og bidro samtidig til nye rekordnoteringer for både Nasdaq-indeksen og S&P 500.

Han trekker også frem at inflasjonstallene for februar, som de fleste ventet på fra i går, kom inn mer eller mindre som forventet.

Berntsen påpeker også at det er liten drahjelp å få fra Asia i dag, ettersom børsindeksene i regionen beveget seg lite i nattens handel.

«Investorene venter nå på nye makroøkonomiske signaler, ettersom resultatsesongen for fjerde kvartal er over. Den generelle stemningen er fortsatt positiv, mye takket være økende optimisme knyttet til potensialet i kunstig intelligens (AI)», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på de asiatiske børsene etter oppgangen i USA. Den kom etter at gårsdagens amerikanske inflasjonstall var svært nær ved å innfri forventningene.

I Japan er Nikkei ned 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,21 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,23 prosent, og styrkes dermed for fjerde dag på rad. Kospi i Sør-Korea er opp 0,37 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,76 prosent til 82,54 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,79 prosent til 78,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen presterte sterkest tirsdag, med en oppgang på 1,54 prosent til 16.265,64. S&P 500 fulgte etter med en oppgang på 1,12 prosent til 5.175,24. Dow Jones steg på sin side 0,61 prosent til 39.005,40 poeng.

Inflasjonen (CPI) i USA i februar var 3,2 prosent på årsbasis, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Det er marginalt over forventningene på 3,1 prosent. I samme periode var kjerneinflasjonen på 3,8 prosent på årsbasis, mens forventningene lå på 3,7 prosent.

Tekaksjene var i fyr og flamme igjen etter å ha korrigert ned fredag og mandag. Det var primært inflasjonstallene som driver markedsoppgangen tirsdag, ifølge CNBC.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt territorium tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.279,22, opp 0,92 prosent.

Før børsåpning tirsdag solgte en storeier aksjer for en halv milliard i Tor Olav Trøims Borr Drilling med en snittkurs på 66,60 kroner. Alt peker mot en amerikansk gigant. Samtidig plukket investoren selv aksjer for 13 millioner kroner av blokka. Aksjen falt 4,9 prosent til 67,00 kroner som dagens nest mest omsatte.

Sparebank 1 Markets nedjusterer kursmålet på Shelf Drilling fra 50 til 45 kroner pr. aksje og opprettholder kjøpsanbefalingen. Aksjen falt hele 10,9 prosent til 24,90 kroner.