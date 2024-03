Rekordhøye utbytter i fjor – venter ny rekord i år

Utbyttebetalingene beløp seg til enorme 1.660 milliarder dollar verden over i 2023, ifølge en ny rapport fra den britiske forvaltningsgruppen Janus Henderson. Det er ny rekord.

I norske kroner tilsvarer det drøyt 17.400 milliarder. Til sammenligning steg Oljefondet til 17.000 milliarder kroner tirsdag, noe som også var en ny rekord.

Rekorden ligger likevel an til å bli slått allerede i år. Janus Henderson forventer at det blir betalt ut totalt 1.720 milliarder dollar til aksjonærene i inneværende år, tilsvarende en utbyttevekst på 5 prosent.

Ifølge rapporten steg utbyttene 5 prosent fra 2022 til 2023, men i fjerde kvartal i fjor var økningen spesielt høy på 7,2 prosent fra fjerde kvartal 2022.

Bankfest verden over

Det er i stor grad banksektoren som har sørget for den enorme utbytteøkningen. Høyere renter har som kjent ført til bedre marginer for bankene – altså tar de mer betalt for lån, men gir mindre tilbake i innskuddsrenter.

I 2023 kunngjorde store banker som JPMorgan Chase, Wells Fargo og Morgan Stanley at de ville øke sine kvartalsutbytter. Et vedvarende etterslep etter pandemien førte også til at enkelte selskaper, som HSBC, gjenopptok utbytteprogrammet for fullt.

«Banker i fremvoksende markeder bidro spesielt sterkt til økningen, selv om de i Kina ikke deltok i banksektorens utbytteboom», skriver Janus Henderson ifølge CNBC.

Nedgang i 2020

Omtrent 86 prosent av børsnoterte selskaper enten økte utbyttet eller opprettholdt det på 2022-nivået i året som gikk. Dermed blir 2023 det tredje året på rad med nye utbytterekorder.

I pandemiåret 2020 var det en nedgang i utbyttebetalingene.