CodeLab korrigerer ned 7,50 prosent til 1,11 kroner etter en voldsom oppgang den siste uken. Rallyet kom etter en melding om at deres datterselskap Uniscale har gjort et gjennombrudd innen AI-teknologi. Codelab-aksjen er imidlertid fortsatt opp over 160 prosent den siste uken.

Opptur

Øverst på vinnerlisten finner vi Ensurge Micropower, som stiger 8,42 prosent til 0,31 kroner uten noen meldinger fra selskapet. Det er foreløpig omsatt Ensurge-aksjer for over 9 millioner kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene finner vi Hafnia, som styrkes 3,61 prosent til 74,65 kroner, og BW LPG som klatrer 1,69 prosent til 126,70 kroner.

Oljeprisen

Oljeprisene stiger etter at gårsdagens API-tall viste at amerikanske råoljelagre krympet med 5,5 millioner fat i forrige uke. Det er ifølge Bloomberg News det første fallet på syv uker.

Mai-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,95 prosent til 82,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,97 prosent til 78,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen falt tirsdag etter at Opec slapp sin månedsrapport, som blant annet viste at Irak for andre måned på rad produserte over sin kvote. Det holder tilbake kartellets produksjonskutt.

Vår Energi stiger 0,19 prosent til 32,30 kroner. Selskapet melder onsdag at de vil doble produksjonen neste år, og holde den der til 2030.

– Vi er på rett spor for å levere rundt 400.000 fat pr. dag innen utgangen av 2025, og har en klar plan for å opprettholde produksjonen organisk på 350-400.000 fat pr. dag mot 2030, sier Vår Energi-sjef Nick Walker.

Equinor stiger 0,48 prosent til 271,55 kroner, mens Aker BP er opp 0,30 prosent til 263,20 kroner.