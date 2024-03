– Bedrageriene mot departementene er omfattende. Denne type kriminalitet bidrar til å undergrave bistandsarbeidet i Norge og svekke vårt tillitsbaserte system, sier påtaleansvarlig og statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn i en pressemelding.

De to mennene drev en forening som mottok tilskudd fra Utenriksdepartementet samt Klima- og miljødepartementet for å utarbeide ulike rapporter. Tilskuddene ble tatt fra bistandsbudsjettet, og saken involverer over 55 millioner kroner som ble mottatt av foreningen i løpet av perioden 2016-2021.

Etterforskningen har avdekket at store deler av tilskuddsmidlene ikke ble benyttet, til tross for at foreningen kontinuerlig informerte departementene om at alle midlene var anvendt. I tillegg mener Økokrim at flere millioner av tilskuddsmidlene urettmessig ble brukt til å kjøpe hytter, biler og til å dekke en rekke andre private utgifter.

På denne måten mener Økokrim at departementene ble bedratt for over 47 millioner kroner.

– Tilskudd og støtte fra det offentlige gis gjennom et tillitsbasert system og er i svært mange tilfeller basert på opplysninger fra mottakerne. Slik har det også vært i denne saken. Vi mener at de tiltalte grovt har misbrukt dette systemet, og bedratt fellesskapet for betydelige summer, sier Horn.