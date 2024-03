Elendige nyheter for fotball-Europa

Både manager Erik ten Hag og de flere hundre millioner supporterne verden over som støtter de røde fra Manchester, hadde nok håpet å få solgt ham, Casemiro og Raphael Varane til Saudi-Arabia for en god slump. På lik linje har Chelsea-fans håpet å få en god slump med penger for en Raheem Sterling på nedadgående.

Lagene i Saudi-Arabia brukte 875,4 millioner dollar – 9,2 milliarder kroner – på å hente inn utenlandske spillere i fjor sommer, ifølge FIFA. Engelske klubber brukte rett under 2 milliarder dollar – 21 milliarder kroner – og var de eneste som brukte mer i perioden.



Den saudiarabiske ligaen solgte imidlertid spillere for bare 15,7 millioner dollar sist sommer. For å sette det inn i en sammenheng ville det vært nok til å kjøpe Newcastles aldrende spiss Callum Wilson, ifølge Transfermarkt.

Enorme navn

Den brasilianske stjernen Neymar, Ballon d'Or-vinner Karim Benzema og tidligere Liverpool-kaptein Jordan Henderson – som senere har gått til nederlandske Ajax – ble alle hentet til Saudi-Arabia for store pengesummer.

Signeringene kom etter at en av verdens største stjerner i nyere tid, Cristiano Ronaldo, kom til Saudi Pro League sent i 2022. Saudi-Arabia har også hentet utenlandske trenere som Liverpool-legende Steven Gerrard og Manchester City-trener Roberto Mancini.

Som følge av at de utenlandske stjernene har gjort sitt inntog i den saudiarabiske ligaen, har Saudi-Arabia sikret kringkastingsavtaler for sine kamper i mer enn 130 land og områder. Prisene er fire ganger høyere enn for forrige sesong, ifølge Bloomberg.

Færre tilskuere

Til tross for den enorme pengebruken på kjøp av stjernespillere, sliter ligaen fortsatt med å tiltrekke seg tilskuere. Gjennomsnittlig tilskuertall for sesongen 2023-24 har så langt vært bare 8.321, ned omtrent 10 prosent fra forrige sesong.

Saudi-Arabia bygger flere nye stadioner og er valgt til å være vertskap for AFC Asian Cup i 2027. Landet forventes å være vertskap for VM i 2034, noe som vil kreve at de har minst 14 stadioner med en kapasitet på over 40.000 seter. Så langt oppfyller bare to stadioner dette kriteriet.