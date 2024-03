Børstaper snur opp

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.282,12 poeng, opp 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes for 82,89 dollar, opp 1,2 prosent. Equinor stiger 0,4 prosent til 271,40 kroner, mens Aker BP klatrer 0,1 prosent til 262,70 kroner. Oljeprisen etter at tirsdagens API-tall viste at amerikanske råoljelagre krympet med 5,5 millioner fat i forrige uke. Det er ifølge Bloomberg News det første fallet på syv uker.

Vår Energi har planer om å doble produksjonen innen utgangen av 2025, og presenterer en håndfast plan for å opprettholde en høyverdiproduksjon på 350-400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag mot 2030.

– Vi har en tydelig strategi for vekst og verdiskaping som et av de raskest voksende oljeselskapene globalt, sier Vår Energi-sjef Nick Walker. Aksjen faller 0,5 prosent til 32,07 kroner.

Tirsdag presenterte Kongsberg Automotive sine kvartalstall, noe som sendte aksjen ned hele 8,0 prosent. Under kvartalspresentasjonen ble det klart at forretningsvirksomheten som går under navnet driveline nå blir definert som et ikke-kjerneområde. Brian Kristoffersen, styremedlem i Kongsberg Automotive, har kjøpt 1,5 millioner aksjer i Kongsberg Automotive til en kurs på 1,5 kroner stykket, og eier etter dette litt over 11,5 millioner aksjer i selskapet. Aksjekjøpet skjedde via B.K. Company. Onsdagen startet i rødt for Kongsberg Automotive, men aksjen stiger nå 0,9 prosent til 1,51 kroner.

Panteselskapet Envipco troner øverst på omsetningslisten etter at de sent tirsdag kveld hentet 300 millioner kroner. Emisjonskursen var på 50 kroner, noe som betyr 18 prosent rabatt sammenlignet med tirsdagens sluttkurs. Onsdag faller Envipco-aksjen 8,5 prosent til 54,00 kroner.

«Envipco er en sterk doblingskandidat», skrev Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen i en analyse i slutten av januar.

Også biotek-aksjen Navamedic faller tungt på høy omsetning, og er nå ned 11,9 prosent til 34,90 kroner. Fallet kommer etter at storeier Ingerø Reiten Investment Company (IRIC) kvittet seg med nær 3 millioner aksjer i selskapet tirsdag kveld. Aksjene ble solgt for 32 kroner stykket til både private og institusjonelle investorer.

– Dette er riktig tidspunkt for IRIC å selge. Som en stor, strategisk investor er det viktig å vite når man skal gi stafettpinnen videre, sier Terje Bakken, partner i IRIC og styreleder i Navamedic.

«Realign the map with the territory» skriver DNB-analytiker Geir Hiller Holom i en ny analyse, samtidig som han kutter kursmålet på Nykode med 70 prosent – fra 102 til 31 kroner. Aksjen faller 4,9 prosent til 14,28 kroner.