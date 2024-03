Nvidia åpner i rødt etter tirsdagens rally

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,4 prosent mens Dow Jones stiger 0,2 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Oppdatert klokken 18.22: Etter nesten fire timers handel har Nasdaq falt 0,4 prosent mens Dow Jones er opp 0,5 prosent. S&P 500er fremdeles uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,7 prosent til 13,74.

I løpet av gårsdagens handel på Wall Street steg børsraketten Nvidia over syv prosent. Kort tid etter at onsdagens handel tok til faller den 2,0 prosent 901,21 dollar.

Tirsdag ble det offentliggjort inflasjonstall som var litt sterkere enn forventet.

«Fed vil trolig ønske å se ytterligere bevis på at prisveksten avtar mot to prosent før de kutter styringsrenteintervallet. Samtidig kan vi etter hvert vente å se at en gradvis nedkjøling av arbeidsmarkedet, kombinert med høy produktivitetsvekst, på sikt kan få tjenesteprisveksten også under kontroll. Alt i alt er juni-kutt noe mer usikkert etter gårsdagens tall», skriver Handelsbanken i en oppdatering.