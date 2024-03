Negativ Tesla-dom: – Et vekstselskap uten vekst

Analytiker Colin Langan i Wells Fargo har onsdag nedgradert Tesla-aksjen til salg, ifølge Bloomberg.

Analytikeren advarer om risikoer for elbilgigantens salg, og mener Teslas strategi med å kutte priser for å løfte etterspørselen er i ferd med å miste sin effekt. Han peker også på at Teslas vekst har moderert seg i selskapets kjernemarkeder.

Langan påpeker at salgsvolumet kun vokste 3 prosent i andre halvår i fjor, samtidig som prisene sank 5 prosent. I år venter han en flat utvikling for Teslas salgsvolum, og neste år venter han at det vil synke.

Samtidig senker han estimatene sine for Teslas resultater i 2024 fra 2,40 dollar pr. aksje til 2,00 dollar. Til sammenligning ligger konsensus blant analytikere på 3,03 dollar pr. aksje, ifølge tall innhentet av Bloomberg.

I et notat sendt til sine kunder skriver Langan at Tesla er et «vekstselskap uten vekst».

Andelen bullish analytikere blant de som dekker Tesla, skal nå være på det laveste nivået siden april 2021, ifølge nyhetsbyrået.

Før onsdagens handel hadde Tesla-aksjen falt 29 prosent bare siden årsskiftet, som gjør aksjen til en av de svakeste på S&P 500-indeksen. Markedsverdien er kuttet med over 224 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer rundt 2.350 milliarder kroner.

Onsdag er Tesla-aksjen ned nye 1–2 prosent tidlig i Wall Street-handelen.