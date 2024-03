AI-melding sendte Spetalen-aksje opp 17 prosent

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,0 prosent før den sluttet på 1.291,47 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,45 dollar, opp 1,9 prosent. Equinor klatret 1,7 prosent til 274,95 kroner, mens Aker BP gikk opp 1,0 prosent til 265,00 kroner.

Vår Energi har planer om å doble produksjonen innen utgangen av 2025, og presenterer en håndfast plan for å opprettholde en høyverdiproduksjon på 350-400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag mot 2030.

– Vi har en tydelig strategi for vekst og verdiskaping som et av de raskest voksende oljeselskapene globalt, sier Vår Energi-sjef Nick Walker. Aksjen gikk opp 0,5 prosent til 32,39 kroner.

Ayfie annonserte onsdag den kommersielle lanseringen av sin integrasjonsplattform som skal bedre effektiviteten i selskapers bruk av generativ AI. Aksjen klatret 17,6 prosent til 7,29 kroner.

«Denne kapasiteten er avgjørende for å booste effektiviteten for generative AI-verktøy som avhenger av interndata og -kunnskap, som for eksempel Microsofts CoPilot», skriver Ayfie i en melding. Øystein Stray Spetalens Ferncliff er største aksjonær i Ayfie, med en eierandel på 16,7 prosent.

Tirsdag presenterte Kongsberg Automotive sine kvartalstall, noe som sendte aksjen ned hele 8,0 prosent. Brian Kristoffersen, styremedlem i Kongsberg Automotive, har brukt anledningen til å kjøpe 1,5 millioner aksjer til en kurs på 1,5 kroner stykket, og eier etter dette litt over 11,5 millioner aksjer i selskapet. Aksjekjøpet skjedde via B.K. Company. Aksjen klatret 1,7 prosent til 1,52 kroner.

Navamedic falt 12,9 prosent til 34,50 kroner etter at storeier Ingerø Reiten Investment Company (IRIC) brukte tirsdag kveld til å kvitte seg med nær tre millioner aksjer i selskapet. Aksjene ble solgt for 32 kroner stykket til både private og institusjonelle investorer.

«Realign the map with the territory» skriver DNB-analytiker Geir Hiller Holom i en ny analyse, samtidig som han kutter kursmålet på Nykode med 70 prosent – fra 102 til 31 kroner. Aksjen falt 5,8 prosent til 14,14 kroner.

Tirsdag kveld hentet Envipco hentet 300 millioner kroner, til en emisjonskurs på 50 kroner. Onsdag falt aksjen 5,9 prosent til 55,50 kroner.