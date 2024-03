Comeback for børsnoteringer

Fjoråret var et skrekkår for noteringer på børsene i Europa. Nå er derimot tørketiden på det europeiske børsnoteringsmarkedet over, skriver Bloomberg.

Børsnoteringer fra flere store selskaper har vært god drahjelp for Europa etter to år med brutte avtaler og svake handelsdebuter.

Totalverdien av kunngjorte børsnoteringer har i første kvartal i år mer enn doblet seg til 5,5 milliarder dollar sammenlignet med første kvartal 2023.

Ifølge Bloomberg har noteringsaktiviteten tatt seg opp som følge av flere toppnoteringer for blant annet Tysklands DAX-indeks og den sveitsiske børsen.

Likevel påpekes det at markedet fortsatt har en lang vei å gå før volumene når tilbake til nivåene før rentene begynte å stige.

Blir lokket av rentekutt

Selskaper som valgte å utsette børsnoteringene sine i fjor, blir nå fristet tilbake av de ekstremt høye børsnivåene og den optimistiske troen på at sentralbankene snart vil senke renten.

Det sveitsiske hudpleieselskapet Galderma Group, samt Europas største parfymekjede Douglas, er blant selskapene som har startet markedsføring av aksjesalg denne uken. I begge tilfellene oversteg etterspørselen langt størrelsen på avtalen innen få timer etter at ordrene ble åpnet.

Flere av selskapene som har blitt børsnotert så langt i år har prestert bra, noe som gir ekstra motivasjon for nykommere. Det tyske selskapet Renk Group har eksempelvis økt med hele 70 prosent siden det ble børsnotert tidlig i februar, og Theon International har steget med 27 prosent.