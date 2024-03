Dupp for S&P500 og Nasdaq ved stenging på Wall Street

Onsdagens handel fikk en liten kalddusj etter sterk prestering fra tirsdagen. Aksjene avsluttet litt ned på onsdag og slet med å opprettholde nivået fra tidligere nye rekorder.

Slik gikk det med de ledende indeksene:

Dow Jones steg 0,10 prosent til 39.044,80.

S&P 500 falt 0,19 prosent til 5.165,33.

Nasdaq falt 0,54 prosent til 16.177,77.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 0,58 prosent til 13.76.

Den amerikanske tiårige statsrenten avsluttet på 4,20 prosent, en økning på 3 basispunkter for dagen.

Bevegelser

Det var nokså dårlig stemning blant teknologigigantene på Wall Street. Slik gikk det med Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene:

Facebook falt 0,84 prosent til 495.57.

Amazon steg 0,66 prosent til 176.56.

Apple falt 1,21 prosent til 171.13.

Netflix falt 0,27 prosent til 609.45.

Alphabet steg 0,93 prosent til 139.79.

Resterende aksjer handlet blandet dagen etter at S&P 500 stengte på et rekordhøyt nivå, til tross for at inflasjonen i USA i februar var høyere enn forventet.

Tesla falt 3,5 prosent til 171,35 dollar etter at Wells Fargo nedjusterte anbefalingen på aksjene til elbilprodusenten og senket kursmålet for aksjen til 125 dollar fra tidligere 200 dollar.

Nvidia-aksjen var ned 1,1 prosent, noe som bremset oppgangen for den teknologitunge indeksen Nasdaq.

«Investorer tar ut gevinster i teknologi (deriblant Nvidia) etter den store overprestasjonen tirsdag, men stemningen rundt AI/data-sentre er like bullish som før, og det er fortsatt mye forventning til Nvidias GTC-konferanse», skrev grunnleggeren og presidenten av Vital Knowledge, Adam Crisafulli, på onsdag.

På tapersiden finner vi Dollar Tree, som falt 14 prosent ved stengetid etter at den rabatterte detaljhandleren offentliggjorde resultatene for fjerde kvartal.

Olje

Et fat med nordsjøoljen Brent steg 1,84 prosent og endte på 83,99 dollar fatet. WTI-oljen steg 2,78 prosent til 79,72 dollar fatet.

Krypto

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 0,03 prosent til 73,485 dollar pr. coin.

Ethereum steg 1,68 prosent og handles til 4,016.32 dollar pr. coin ved stengetid.