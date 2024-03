Solstad Offshore-eier har solgt aksjer til en verdi av 121 mill.

Et blokksalg av 4,12 millioner aksjer i Solstad Offshore ble registrert etter børsslutt onsdag, totalt verdt 121 millioner kroner, skriver DN.

Salget utgjør fem prosent av selskapets utestående aksjer.

Salgsprisen var 29,4 kroner pr. aksje, en 15 prosent rabatt i forhold til sluttkursen onsdag, da aksjen falt med seks prosent.

Selgeren er ikke spesifisert, men det antas å være en av de fire største aksjonærene, som inkluderer Pointillist Partners, Aker Capital, Kistefos, og Solstad-familiens investeringsselskap, Jarsteinen.

Kistefos-sjef Bengt A. Rem avviser til DN at det er Kistefos som har solgt. Aker Capital kommenterer ikke saken, ifølge kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

De fire største aksjonærene har alle vært dypt involvert i en betent konflikt angående restruktureringen av offshorerederiet. Kistefos og Pointillist hevder at den foreslåtte løsningen favoriserer Aker på bekostning av resten av aksjonærene, og dette har fått støtte fra Solstad-styret. På sin side har Aker og Solstad avvist disse påstandene og stått fast ved at restruktureringen var den mest fordelaktige veien å gå for selskapet.