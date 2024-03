God stemning i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,4 prosent.

Japans lønnsforhandlinger ble avsluttet onsdag. Rapporter fra lokale utsalgssteder har indikert at store firmaer tilbød store lønnsøkninger. Sterke lønnsøkninger kan rydde veien for Bank of Japan til å begynne å avvikle sin ultraenkle pengepolitikk, med sentralbanken som skal møtes neste mandag og tirsdag.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,8 prosent.

I India klatrer Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,7 prosent.