Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Oljeprisen høyeste siden november, god stemning i Asia og dempet Wall Street. Dette vil påvirke handelen i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,4 prosent.

Japans lønnsforhandlinger ble avsluttet onsdag. Rapporter fra lokale utsalgssteder har indikert at store firmaer tilbød store lønnsøkninger. Sterke lønnsøkninger kan rydde veien for Bank of Japan til å begynne å avvikle sin ultraenkle pengepolitikk, med sentralbanken som skal møtes neste mandag og tirsdag.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,8 prosent.

I India klatrer Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,7 prosent.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,1 prosent til 84,06 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 79,76 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Dette er høyeste nivå siden november. Produksjonskutt fra OPEC+ har blitt møtt med høyere produksjon utenfor oljealliansen, mens etterspørselsbekymringene i Kina vedvarer.

Senere torsdag vil Det internasjonale energibyrået (IEA) slippe sin månedsrapport.

Ellers falt Henry Hub-gassprisen i USA til det laveste nivået siden tidlig på 1990-tallet onsdag, til 1,24 dollar pr. MMBtu. Nedgangen kommer som følge av mildt vær og økende varelagre, skriver Platts.

Wall Street

Onsdagens handel fikk en liten kalddusj etter sterk prestering fra tirsdagen. Aksjene avsluttet litt ned på onsdag og slet med å opprettholde nivået fra tidligere nye rekorder.

Slik gikk det med de ledende indeksene:

Dow Jones steg 0,10 prosent til 39.044,80.

steg 0,10 prosent til 39.044,80. S&P 500 falt 0,19 prosent til 5.165,33.

falt 0,19 prosent til 5.165,33. Nasdaq falt 0,54 prosent til 16.177,77.

None

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,0 prosent før den sluttet på 1.291,47 poeng.

Vår Energi har planer om å doble produksjonen innen utgangen av 2025, og presenterer en håndfast plan for å opprettholde en høyverdiproduksjon på 350-400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag mot 2030.

– Vi har en tydelig strategi for vekst og verdiskaping som et av de raskest voksende oljeselskapene globalt, sier Vår Energi-sjef Nick Walker. Aksjen gikk opp 0,5 prosent til 32,39 kroner.

Ayfie annonserte onsdag den kommersielle lanseringen av sin integrasjonsplattform som skal bedre effektiviteten i selskapers bruk av generativ AI. Aksjen klatret 17,6 prosent til 7,29 kroner.

Øystein Stray Spetalens Ferncliff er største aksjonær i Ayfie, med en eierandel på 16,7 prosent.