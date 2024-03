(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i grønt torsdag. Rundt klokken 11.10 står hovedindeksen opp 0,08 prosent til 1.292,51.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er torsdag opp 0,8 prosent til 84,66 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 80,41 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Dette er høyeste nivå siden november. Produksjonskutt fra OPEC+ har blitt møtt med høyere produksjon utenfor oljealliansen, mens etterspørselsbekymringene i Kina vedvarer.

Senere torsdag vil Det internasjonale energibyrået (IEA) slippe sin månedsrapport.

Ellers falt Henry Hub-gassprisen i USA til det laveste nivået siden tidlig på 1990-tallet onsdag, til 1,24 dollar pr. MMBtu. Nedgangen kommer som følge av mildt vær og økende varelagre, skriver Platts.

Bevegelser

Emil Eriksrød og Recreate har mottatt varsel om en konkursbegjæring fra Norion Bank. Aksjen faller rett ned 20 prosent til 80 øre.

Oljeserviceselskapet Archer kunngjør en betydelig kontraktsforlengelse med Equinor, verdsatt til 8 milliarder norske kroner. Aksjen skjøt opp 11,8 prosent fra start, men har korrigert ned 3,5 prosent.

Det kan skyldes at selskapet i 2018 ble tildelt kontrakter på 12 felter, mens de nå har blitt tildelt på 9 felter, hvilket betyr at de har mistet kontrakter på 3 felter totalt.

Også Odfjell Technology stiger 4 prosent på Equinor-samarbeidet. Kontrakten er på 2 milliarder kroner. Til sammenligning er børsverdien på 2,4 milliarder kroner.

Solstad Offshore -eier solgte aksjer til en verdi av 121 millioner kroner i går. Da var identiteten ukjent. I dag ble det klart at det var det amerikanske hedgefondet Pointillist selger seg helt ut av offshorerederiet.

Pointillist har hele veien hatt ryggen til Christen Sveaas i kampen om restruktureringen i rederiet. Begge mente det innebar en grov forskjellsbehandling av aksjonærene, til fordel for Kjell Inge Røkke og Aker-selskapene og på bekostning av øvrige aksjonærer. Aksjen faller 6,8 prosent på nyheten.

Hilde Merete Aasheim går av som Hydro-sjef. Eivind Kallevik tar hennes plass. Aksjen stiger 0,5 prosent.

SoftOx Solutions-aksjen stiger hele 33 prosent torsdag morgen. Styreleder Geir Almås er gjest i Økonominyhetene kl. 14.30 i dag.

I en børsmelding onsdag kveld skriver det norske hydrogenselskapet Nel at det mottar ytterligere 75 millioner dollar i støtte til anlegget i Michigan. Totalt har selskap fått 125 millioner dollar til produksjonsanlegget. Aksjen stiger 3 prosent.