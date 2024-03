Tomra , som handles 35 prosent høyere enn analytikernes kursmål, er opp 0,1 prosent.

Etter drøye to år med ekstrem kursoppgang gikk bilskiprederiene på en mine for en måned siden. Nå tror ABG Sundal Collier-analytiker Petter Haugen på et gedigent comeback. Torsdag faller Wallenius Wilhelmsen 0,1 prosent, Höegh Autoliners er ned 1,2 prosent, og Gram Car Carriers er ned over 2 prosent.

Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet Archer opplyste sent onsdag om en kontraktsforlengelse med Equinor verdt hele 8 milliarder kroner. Aksjen er opp 0,9 prosent torsdag.

Tildelingen kommer i forbindelse med at Equinor utøver opsjoner for boretjenester på faste installasjoner på norsk sokkel for tilsammen 18,4 milliarder. For Odfjell Technology innebærer dette at selskapets ordrereserve økes med rundt 2 milliarder kroner. Det utgjorde nesten hele selskapets børsverdi på 2,3 milliarder før børsåpning torsdag. Torsdag handles Odfjell Technology opp 6,5 prosent.

Sent onsdag opplyste SoftOx Solutions om løsninger med sine kreditorer som blant annet innebærer at utestående lån på 77 millioner kroner konverteres til aksjer. Selskapet melder også at det nærmer seg å skaffe minst 25 millioner kroner i ny kapital. Aksjen er torsdag ned 15 prosent.

poLight varslet etter børsslutt onsdag at selskapet ser på muligheter for å hente minst 100 millioner kroner, trolig i form av en tegningsrettsemisjon. Linseteknologiselskapet faller hele 35 prosent torsdag, til 4,41 kroner. Aksjen er ned rundt 80 prosent hittil i år.

Hydrogenselskapet Nel meldte at det har mottatt ytterligere 75 millioner dollar i støtte til anlegget i Michigan fra USAs energidepartement og delstaten Michigan. Aksjen er torsdag opp rundt 7 prosent.

Onsdag kveld ble det også kjent at en ukjent investor hadde solgt 4,12 millioner aksjer i Solstad Offshore for 121 millioner kroner. Salgskursen var 29,40 kroner, 15 prosent under sluttkursen onsdag. Senere er det blitt kjent at det var det amerikanske hedgefondet Pointillist Partners som sto for salget. Torsdag faller Solstad-aksjen nye 7 prosent, etter et kursfall på 6 prosent onsdag.

Veidekke er tildelt oppdraget med å renovere Södersjukhuset i Stockholm for eiendomsselskapet Locum. Verdien estimeres til 300 millioner svenske kroner. Veidekke-aksjen er opp rundt 0,5 prosent.

Ayfie steg onsdag 17,6 prosent etter sin kommersielle lansering av selskapets integrasjonsplattform som skal bedre effektiviteten i selskapers bruk av generativ AI. Torsdag faller den 1,5 prosent.

Navamedic stupte onsdag 12,9 prosent i kjølvannet av at storeier Ingerø Reiten Investment Company solgte seg ut. Torsdag er aksjen opp 0,6 prosent.