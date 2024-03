Elbilaksje stuper 44 prosent på konkursfrykt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.209,84 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 39.151,04 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.174,34 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 13,55.

Fisker

Nasdaq-noterte Fisker stuper 45,4 prosent etter et oppslag i Wall Street Journal om at elbilprodusenten skal ha hyret inn rådgivere for å bistå i en potensiell konkursbegjæring.

Fisker advarte for to uker siden om at kassen var i ferd med å gå tom, og sådde «betydelig tvil» om sin evne til å overleve. Samtidig varslet selskapet om samtaler med en ikke navngitt bilprodusent om en investering eller et samarbeid om en eller flere elbilplattformer.

Avisen siterer kilder med kjennskap til saken, og disse hevder at Fisker har hentet inn FTI Consulting og advokatfirmaet Davis Polk til å hjelpe seg. Fisker og FTI Consulting avslo å kommentere, mens Davis Polk ikke umiddelbart responderte på Wall Street Journals henvendelse.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA viser en raskere vekst enn ventet. På månedsbasis var de opp 0,6 prosent, mot 0,3 prosent i januar. Konsensus var på 0,3 prosent, ifølge Trading Economics. Kjerne-PPI, som ekskluderer mat og energi, viser en økning på 0,3 prosent på månedsbasis i februar, mens det var forventet en oppgang på 0,2 prosent, ifølge Trading Economics.

209.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 9. mars, en nedgang på 1.000 fra uken før, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 218.000, ifølge Trading Economics.

Omsetningen i detaljhandelen i USA i februar rapporteres til 700,7 milliarder dollar, en vekst på 0,6 prosent fra måneden før. I forkant var det ventet en økning på 0,8 prosent på månedsbasis.