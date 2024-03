Tech-aksje stupte 38 prosent – solaksje til værs på oppkjøpsnyhet

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag på 1.290,84, ned 0,05 prosent.

Ved børsslutt var mai-kontrakten for Brent-oljen opp 1,5 prosent til 85,33 dollar pr. fat, mot 83,45 dollar fatet på samme tid onsdag. WTI-oljen var opp 1,8 prosent til 81,19 dollar.

Equinor steg 0,4 prosent til 276,00 kroner. Aker BP steg 0,6 prosent til 266,50 kroner. Etter et begredelig 2024 hittil for oljeaksjer, spår SpareBank 1 Markets' Teodor Sveen-Nilsen nå rekyl. Vår Energi er et av Sveen-Nilsens toppvalg, og aksjen endte torsdag opp 2,9 prosent til 33,33 kroner.

Equinor har tildelt kontrakter til over 18 milliarder kroner for plattformboringstjenester på sokkelen. Archer er fortsatt klart størst på plattformboring i Nordsjøen, men mister tre kontrakter til Odfjell Technology og KCA. Archers kontrakter har en estimert verdi på 8 milliarder kroner, mens Odfjell Technologys kontrakter er verdt 2 milliarder. Archer-aksjen endte uendret på 1,15 kroner, mens Odfjell-aksjen steg 6,3 prosent til 64,00 kroner.

Norsk Hydro falt 0,4 prosent til 57,60 kroner på nyheten om at Hilde Merete Aasheim går av som konsernsjef og erstattes av Eivind Kallevik.

Solstad Offshore falt 7,6 prosent til 31,96 kroner. Det amerikanske hedgefondet og storaksjonær Pointillist Partners har solgt seg helt ut av offshorerederiet til en heftig rabatt. Salget av 4,12 millioner aksjer ble gjort til en kurs på 29,40 kroner, 15 prosent under Solstad-aksjens sluttkurs onsdag.

Scatec steg 7,7 prosent til 69,20 kroner etter nyheten om at KKR blar opp 31 milliarder kroner for det tyske fornybarselskapet Encavis. Carnegie-analytiker mener nå at «Scatec-rabatten er for stor».

Nel endte opp 4,1 prosent til 4,80 kroner etter å ha mottatt ytterligere 75 millioner dollar i støtte til elektrolyseanlegget i Michigan.

Tomra-konkurrenten Envipco steg 12,6 prosent til 62,50 kroner. Selskapet hentet nylig 300 millioner kroner i en emisjon, der blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad og Ketil Skorstad deltok. Skorstad tror aksjen vil kunne mangedoble seg.

Linseteknologiselskapet poLight falt mest av alle, etter å ha meldt at selskapet vil hente minst 100 millioner kroner i ny kapital, trolig via en tegningsrettsemisjon. Aksjen endte ned 38,3 prosent til 4,20 kroner.

Like bak var eiendomsselskapet Recreate , som har mottatt varsel om konkursbegjæring fra Norion Bank. Aksjen falt 25,0 prosent til 0,75 kroner.