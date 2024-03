Rødt på Wall Street

Indeksene på Wall Street surnet i løpet av handelsdagen etter de amerikanske produsentprisene (PPI) skuffet på torsdag. Fasiten var en økning på 0,6 prosent i februar,en dobling fra måneden før, og nok til å øke tolvmånedersveksten fra 1,0 til 1,6 prosent.

– Dette var uventet høye tall. Jeg tror at neste PCE-måling vil være høyere enn den forrige, sa seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets til Finansavisen.

Inflasjonsrapporten sendte obligasjonsrentene høyere og tiårige amerikanske statsobligasjoner steg over 10 basispunkter til 4,30 prosent.

S&P 500 falt torsdag 0,29 prosent til 5.150,56 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,30 prosent til 16.128,53. Industritunge Dow Jones falt 0,35 prosent til 38.906,71. Volatilitetsindeksen - VIX - steg 7,35 prosent til 14,76.

Bevegelser

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en grønn dag på børs torsdag:

Facebook falt 0,75 prosent til 491,83 dollar.

Amazon steg 1,24 prosent til 178,75 dollar.

Apple steg 1,09 prosent til 173,00 dollar.

Netflix steg 0,58 prosent til 613,01 dollar.

Alphabet steg 2,54 prosent til 144,34 dollar.

Slankegiganten Weight Watchers falt 20,64 prosent til 1,86 dollar etter en rapport som hevder at selskapet må inn i gjeldsforhandlinger. Aksjen har også vært under økt press det siste året på grunn av økende interesse for vektreduksjonsmedisiner. I tillegg trakk Oprah Winfrey seg fra styret i februar og donerte aksjene sine til veldedighet.

Elbilprodusenten Fisker krakket 51,7 prosent til 0,16 dollar etter at Wall Street Journal publiserte en artikkel om at selskapet hadde engasjert rådgivere til å bistå i en potensiell konkursbegjæring.

Adm. direktør Henrik Fisker la tidligere denne uken en annonse for utleie av den luksuriøse Los Angeles-villaen han kjøpte for 21,8 millioner dollar i 2021. Prisforlangende var 125.000 dollar i måneden. Annonsen ble imidlertid fjernet fra nettet etter et døgn.

Stålprodusenten US Steel fortsatte nedgangen og falt 6,27 prosent til 38,29 dollar og er ned nær 20 prosent den seneste uken. Bakgrunnen er at president Joe Biden har gått imot japanske Nippon Steels foreslåtte 14,1 milliarder dollar-oppkjøp av selskapet. Han hevder det er «avgjørende» for det «ikoniske amerikanske stålselskapet» å forbli nasjonalt eid og drevet.

Sportskjeden Under Armour falt 10,69 prosent til 7,22 dollar etter beskjed om at grunnleggeren Kevin Plank returnerer som adm. direktør grunnet den utfordrende økonomiske situasjonen.

Finansgiganten Robin Hood steg 5,07 prosent til 18,03 dollar etter selskapet presenterte en 41 prosent økning i handelsvolumene for aksjer i februar, sammenlignet med samme periode året før.

Olje og krypto

Brent-olje steg 1,89 prosent til 85,15 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket opp 1,75 prosent til 80,63 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin ned 5,39 prosent til 69.170,4 dollar pr. coin, mens Ethereum handles ned 5,77 prosent til 3.775,9 dollar pr.coin.