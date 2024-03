– Avgjørende førstekvartalsrapporter

Rentekutt er en viktig forutsetning for at Oslo Børs skal få nok drivstoff til å nå nye indeksrekorder. At børser er følsomme for den rådende pengepolitikken ser man gode eksempler på, som i vårt naboland der Stockholmsbørsen nå setter løpende børsrekorder. Oppturen her ledsages av klart fallende inflasjonstall som gir Riksbanken gode grunner til å kutte styringsrenten, muligens allerede i juni.

I Norge er situasjonen litt mer anstrengt. NHO varsler riktignok flere rentekutt i 2024, men kanskje er dette vel optimistiske prognoser? For Norges Banks siste Regionalt nettverk-rapport viser at bedriftene forventer at den samlede årslønnsveksten i 2024 vil komme opp i 4,9 prosent. Dette er en klar oppjustering fra tidligere anslag, der de samme bedriftene så for seg en årslønnsvekst på 4,5 prosent.

– Det er få tegn som øker behovet for rentekutt. Etter å ha lest rapporten er vi mer sikre på at Norges Bank ikke setter ned styringsrenten før i desember, uttalte seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets til Finansavisen i forbindelse med rapportoffentliggjøringen. Dermed står Nordea Markets på at første rentekutt vedtas i desember, og kun tre kutt i løpet av de neste to årene.

Bankene ellers vil nok derfor fortelle sine aksjekunder at rentekutt kommer, men at det drøyer så lenge pris- og lønnsveksttrykket er så tyngende som det er. En relativt svak kronekurs taler heller ikke for omseggripende kutt nå i første halvår. Sånn sett blir førstekvartalsrapportene, som bare er få uker unna, svært så avgjørende opp mot den videre retningen på Oslo Børs.

Oljeservice dundrer på

– Vi forventer en ny god uke på Oslo Børs, med særlig trykk rundt olje- og oljeservicepapirer, skrev vi i vårt forrige Nyhetsbrev. Prognosen har vært helt rett, for mens Hovedindeksen har gått rundt halvannen prosent siste uke, har flere toneangivende oljeserviceselskaper løftet seg klart mer. Undervannsentreprenørselskapet Subsea 7 er eksempelvis opp fire prosent, og fortsetter dermed den gode trenden etter selskapets imponerende fjerdekvartalsrapport. Riggselskapet Borr Drilling, som for kort tid siden ble reinsatt på Kapitals liste over kjøpsanbefalinger på Oslo Børs, har gått enda bedre med en oppgang på nesten seks prosent.

Uavhengig av den litt økte renteusikkerheten forventer vi å se mer oljeserviceinteresse på børsen kommende uke, en uke vi ellers tror ikke byr på særlig store kursutslag. For oljeprisen tikker bare videre og ligger nå tett opp mot 85-tallet. Noe snarlig pristilbakeslag ligger neppe i kortene, når Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin marsrapport velger å oppjustere anslaget for den globale oljeetterspørselen. Mer interesse rundt oljeserviceaksjene på Oslo Børs får man også når et meglerhus som ABG Sundal Collier, etter det Kapital erfarer, nylig satte oljeservicesektoren til overvekt. At den ledende amerikanske oljeserviceindeksen fortsetter å løfte seg, gir også god støtte til tilsvarende selskaper her hjemme.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital