Dette skjer i dag – fredag

Investor Lars Ditlevsen har saksøkt sin egen svigermor på snart 79 år og krever at hun kastes ut fra en leilighet han eier i Kruses gate i Oslo.

Ditlevsen begrunner dette med at han har fått dårlig økonomi, selv om han nettopp har solgt en villa for 64 millioner kroner. Han peker også på at svigermoren har hatt gratis bolig i 20 år takket være ham.

Oda-gründer Karl Munthe-Kaas ble rik på matleveringsselskapet, selv om verdiene kollapset under hans ledelse.

Han fikk råd til et hus til 55 millioner kroner etter flere aksjesalg, og når han nå går av som Oda-sjef, forlater han selskapet med verdier for rundt 40 millioner.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i SpareBank 1 Markets, spår rekyl for oljeaksjer etter en begredelig start på året.

Hovedbudskapet er at analytikernes estimater har justert seg ned etter å ha vært altfor høye. Sveen-Nilsen sier risikoen er mer balansert nå enn for noen måneder siden, og har Vår Energi og OKEA som toppvalg.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsbudsjettet for 2025. At den norske regjeringen har verdens letteste jobb, er det liten tvil om.

Etter vår mening bør det ha noe å si at Oljefondet er blitt så gigantisk og så mye større enn vi kunne drømme om. Regjeringens budsjettarbeid er rene barneskirennet. Staten trenger ikke å øke skatter og avgifter med fem øre, skriver Hegnar.

