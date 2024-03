Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

S&P 500 falt torsdag 0,29 prosent til 5.150,56 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,30 prosent til 16.128,53. Industritunge Dow Jones falt 0,35 prosent til 38.906,71. Volatilitetsindeksen - VIX - steg 7,35 prosent til 14,76.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag på 1.290,84, ned 0,05 prosent.

Equinor steg 0,4 prosent til 276,00 kroner. Aker BP steg 0,6 prosent til 266,50 kroner. Etter et begredelig 2024 hittil for oljeaksjer, spår SpareBank 1 Markets' Teodor Sveen-Nilsen nå rekyl. Vår Energi er et av Sveen-Nilsens toppvalg, og aksjen endte torsdag opp 2,9 prosent til 33,33 kroner.

Solstad Offshore falt 7,6 prosent til 31,96 kroner. Det amerikanske hedgefondet og storaksjonær Pointillist Partners har solgt seg helt ut av offshorerederiet til en heftig rabatt. Salget av 4,12 millioner aksjer ble gjort til en kurs på 29,40 kroner, 15 prosent under Solstad-aksjens sluttkurs onsdag.

Scatec steg 7,7 prosent til 69,20 kroner etter nyheten om at KKR blar opp 31 milliarder kroner for det tyske fornybarselskapet Encavis. Carnegie-analytiker mener nå at «Scatec-rabatten er for stor».

Dette skjer i dag

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kvartal

HAV Group (07.00, webcast 08.00)

Årsrapport

Akva Group, Høland og Setskog Sparebank, Shelf Drilling, Shelf Drilling (North Sea), Wallenius Wilhelmsen

Makro

Norge: Handelsbalanse, februar (08.00)

Norge: Konjunkturtendensene (08.00)

Norge: Norges Bank månedsbalanse, februar (10.00)

Kina: Boligpriser, februar (02.30)

Finland: BNP, januar (07.00)

Sverige: Arbeidsledighet, februar (08.00)

Frankrike: KPI, februar, endelig (08.45)

Italia: KPI, februar, endelig (10.00)

Italia: Detaljhandel, januar (11.00)

Italia: Handelsbalanse, januar (12.00)

Canada: Igangsetting boliger, februar (13.15)

USA: Eksport- og importpriser, februar (13.30)

USA: NY Empire State Manufacturing-indeks, mars (13.30)

USA: Industriproduksjon, februar (14.15)

Ukraina: Handelsbalanse, januar (14.30)

USA: Michigan forbrukertillit, mars (15.00)

Annet

Argeo: Ekstraordinær generalforsamling (09.00)

Refuels: Investor Meet Company-presentasjon (09.00)

Norcod: Ekstraordinær generalforsamling (10.00)

Baker Hughes: Riggtelling (18.00)

Eksklusive utbytte

Høland og Setskog Sparebank, SpareBank 1 Nord-Norge

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene