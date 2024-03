Frontline viser vei på børsen

Oppdatert 11.05

Hovedindeksen på Oslo Børs står etter drøye to timers handel fredag i 1.297,08, opp 0,5 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 8,4 milliarder kroner, der HitecVision-salget av 220 millioner Vår Energi-aksjer til kurs 31 kroner veier tungt inn.

Aksjen faller 3,6 prosent til 32,14 kroner, etter at den sluttet på 33,33 kroner torsdag.

Toneangivende Europa-børser stiger så vidt, og britiske FTSE 100, tyske DAX og franske CAC 40 er alle opp mindre enn 0,1 prosent. Utviklingen skjer i kjølvannet av torsdagens tall fra USA som viste at amerikanske produsentpriser steg mer enn ventet i februar.

– Det bærer mot september, sier seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets til Finansavisen om Feds første rentekutt.

Milliardkontrakt

Subsea 7 stiger 3,2 prosent til 168,50 kroner på milliardkontrakt, nærmere bestemt en såkalt EPCI-kontrakt på 300-500 millioner dollar på Trion-prosjektet offshore Mexico. Societe Generale har høynet kursmålet fra 176 til 200 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

«Dette er det første store prosjektet som er sikret av Subsea 7 i 2024. Det vil først og fremst bidra til bunnlinjen i 2026-27, når offshore-operasjoner vil finne sted. Vi forventer en god margin, trolig høyere enn 20 prosent, gitt det store havdypet», skriver Kepler Cheuvreux ifølge TDN Direkt i en oppdatering fredag.

Meglerhuset ser i tillegg risiko på oppsiden for 2024-guidingen.

Strammere i tank

Ellers på den positive siden bidrar Frontline med 3 prosent oppgang på fjerde høyeste volum så langt. Vi merker oss også at Okeanis Eco Tankers stiger nesten 4 prosent.

Arctic Securities skriver ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering at tankfraktmarkedet strammer seg raskt til.

«I går så vi at LR2-ratene steg rundt 20 prosent for andre dag på rad, noe som løftet TCE-inntjeningen til 75.000 dollar pr. dag-nivåer. I råoljemarkedet begynner VLCC-ratene å bevege seg, med benchmark-rater som stiger til midten av 70-tallet i wordscale-poeng», skriver meglerhuset.

«IEAs prognose om en økning på 4 millioner fat pr dag i global raffinerietterspørsel mellom første kvartal og tredje kvartal burde gi høy aktivitet og styrket raffinerimarginer», heter det videre.

Opp etter emisjon

Høyt på vinnerlisten finner vi CodeLab Capital med over 11 prosent oppgang til 1,17 kroner etter at CIO Andreas Krüger i Uniscale har avtalt kjøp av 2 millioner aksjer fra hovedaksjonær Codee Holding for 1,13 kroner.

Kyoto Group klatrer rundt 7 prosent til 15,75 kroner etter en fullført rettet emisjon på 39 millioner kroner til kurs 17 kroner sammen med de eksisterende aksjonærene Spirax-Sarco, Iberdrola og Klaveness Marine.