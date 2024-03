Svenske Intrum sliter med skyhøye rentekostnader på en nettogjeld som beløper seg til rundt 50 milliarder svenske kroner, og inkassokjempen kan potensielt bli en av de største konkursene i Norden.

Fredag stuper aksjen nye 22 prosent til 17,06 svenske kroner i Stockholm på en oppdatering fra selskapet.

Oppdateringen går ut på at Houlihan Lokey og Milbank er utnevnt som rådgivere for en restrukturering, eller som selskapet skriver: «en vurdering av muligheter for å styrke selskapets økonomiske profil ved direkte å adressere dets gjeldsstruktur.»

Skal «sikre strukturen»

Målet er ifølge fredagens melding «å sikre en langsiktig og bærekraftig gjeldsstruktur i tråd med nåværende forretningsplan.»

Intrum påpeker at den sterke utviklingen i underliggende driften fortsetter i kraft av fortsatt vekst innen Servicing-virksomheten i fjerde kvartal, med rekordhøyt volum av nye kontrakter og flere nye kunder.

– Vi har en voksende og sterkt kontantgenererende virksomhet. Dessuten dekker våre estimerte gjenværende innsamlingsbeløp praktisk talt hele gjelden vår. Vi vil derfor benytte anledningen til å gjøre om på vår kapitalstruktur for å tilpasse den i overenstemmelse med disse styrkene, sier konsernsjef Andrés Rubio i en kommentar.

Arctic slaktet kursmål

Intrum-kursen nådde toppen på 357,60 svenske kroner i mai 2017, men har siden falt i takt med krisens omfang, og fredag faller den altså til nye bunnrekorder. På det laveste i fredagens handel har aksjen vært nede i 15,21 svenske kroner. Så langt i 2024 har aksjen falt over 86 prosent.

Fredagens oppdatering kommer uken etter at Arctic Securities tok ned kursmålet sitt fra 70 til 8 svenske kroner, og meglerhuset tror altså at aksjen nesten skal halvere seg også fra dagens nivåer.

– Prisingen helt krise

I februar omtalte Finansavisen Intrums prising i obligasjonsmarkedet, og forvalter Erik Hagerup i Heimdal Høyrente karakteriserte den som «helt krise».

– Jeg har ikke sett større bevegelser i så store lån siden finanskrisen, og lån for 50 milliarder kroner bare kollapser. Tilliten til selskapet og ledelsen er helt borte når man ser på prisingen i markedet, sa han.

– Alle de store høyrenteforvalterne i Norden og Europa sitter og følger med at Intrum kollapser. Det er den store snakkisen, fortsatte Hagerup.