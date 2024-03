Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 16.013,36 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 38.901,83 poeng. S&P 500 faller 0,5 prosent til 5.125,92 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,4 prosent til 14,35.

«Til tross for at detaljomsetningen kom inn på den svake siden av forventningene i februar, bidro andre amerikanske nøkkeltall til renteoppgang i går», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Fisker

Torsdag stupte Nasdaq-noterte Fisker 52 prosent etter et oppslag i Wall Street Journal om at elbilprodusenten skal ha hyret inn rådgivere for å bistå i en potensiell konkursbegjæring. Avisen siterer kilder med kjennskap til saken, og disse hevder at Fisker har hentet inn FTI Consulting og advokatfirmaet Davis Polk til å hjelpe seg.

Fisker advarte for to uker siden om at kassen var i ferd med å gå tom, og sådde «betydelig tvil» om sin evne til å overleve. Samtidig varslet selskapet om samtaler med en ikke navngitt bilprodusent om en investering eller et samarbeid om en eller flere elbilplattformer. Kort tid etter at fredagens handel tok til, stiger aksjen 27 prosent.

Makro

Importprisindeksen i USA var opp 0,3 prosent på månedsbasis i februar. Ifølge Trading Economics var det i tråd med forventningene. Samtidig har det blitt kjent at industriproduksjonen steg 0,1 prosent på månedsbasis, mens det var ventet uendret fra måneden før.