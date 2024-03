Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.293.09 poeng. Børsen lå opp 0,7 prosent ved lunsjtid, før den falt tilbake i løpet av ettermiddagen.

Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap Aker Carbon Capture falt 14,1 prosent etter at det ble meldt at selskapet har tapt konkurransen for ett av selskapets nøkkelprosjekter, et stort gasskraftverk med karbonfangst- og lagring i England.

– For det første mister de et stort prosjekt, og for det andre vil antakeligvis investorer stille spørsmål til hvor konkurransedyktig teknologien er, sa analytiker Vetle Wilhelmsen i SpareBank 1 Markets.

Oljeserviceaksjen Subsea 7 , som utfører entreprenøroppdrag på havbunnen, steg 4,0 prosent etter å ha meldt om en milliardkontrakt i Mexicogulfen torsdag ettermiddag.

«Dette er det første store prosjektet som er sikret av Subsea 7 i 2024. Det vil først og fremst bidra til bunnlinjen i 2026-27, når offshore-operasjoner vil finne sted. Vi forventer en god margin, trolig høyere enn 20 prosent, gitt det store havdypet», skrev Kepler Cheuvreux ifølge TDN Direkt i en oppdatering fredag.

CodeLab Capital-aksjen lå lenge an til en oppgang på godt over 6 prosent i løpet av dagen, men roet seg til en oppgang på 1,9 prosent ved stengetid. Ifølge en melding har IT-sjef Andreas Krüger i Uniscale avtalt kjøp av 2 millioner aksjer fra hovedaksjonær Codee Holding for 1,13 kroner.

Kyoto Group endte opp 7,2 prosent etter fullføringen av en rettet emisjon på 39 millioner kroner til 17 kroner med de eksisterende aksjonærene Spirax-Sarco, Iberdrola og Klaveness Marine.

Idex Biometrics steg 8,6 prosent etter mottak av produksjonsordre fra USA-baserte Sentry Enterprises.

Envipco fortsatte oppgangen fredag, og endte opp 4,0 prosent. Investor Ketil Skorstad har overfor Finansavisen bekreftet sin deltakelse i den nylige emisjonen, og lansert aksjen som en mangedoblingskandidat.

Archer falt 5,7 prosent. Denne ukens kontraktsdryss fra Equinor viser at selskapet fortsatt er klart størst på plattformboring i Nordsjøen, men John Fredriksen-selskapet mistet tre kontrakter til Odfjell Technology og KCA.

Sterkt tankmarked

Frontline steg 1,9 prosent kroner på børsen etter at meglerhuset Arctic Securities meldte at det venter at tankfraktmarkedet vil stramme seg raskt inn.

«I går så vi at LR2-ratene steg rundt 20 prosent for andre dag på rad, noe som løftet TCE-inntjeningen til 75.000 dollar pr. dag-nivåer. I råoljemarkedet begynner VLCC-ratene å bevege seg, med benchmark-rater som stiger til midten av 70-tallet i wordscale-poeng», skriver meglerhuset.

Okeanis Eco Tankers endte opp 5,3 prosent.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs fredag ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for om lag 85,22 dollar, en oppgang på 0,3 prosent.

Mai-kontrakten for Brent lå på 85,06 dollar, ned 0,4 dollar.

Equinor steg 0,6 prosent i løpet av dagen, Aker BP falt 0,3 prosent mens Vår Energi falt 1,0 prosent etter et nedsalg fra HitecVision.