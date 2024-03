Ordfører: Miami er Amerikas svar på Sveits

Miamis ordfører, Francis Suarez, posisjonerer byen som et skatteparadis for næringslivet, sammenlignbart med Sveits, Monaco, og Singapore, og inviterer til konkurranse.

– Verden sier OK, vi trenger mer enn ett Sveits... Vi trenger et i Amerika, uttalte Suarez til Financial Times.

Under coronapandemien ble Miami en magnet for rikdom og forretningsvirksomhet. Dette skyldes blant annet at innbyggere som tilbringer mer enn halvparten av året i byen, ikke betaler individuell inntektsskatt. I tillegg har Miami en selskapsskatt på bare 5,5 prosent, rapporterer Financial Times.

– I denne nye æraen framstår Miami som det amerikanske svaret på Singapore eller Sveits. Jeg kaller det kapitalens hovedstad, fortsatte Suarez.

Lanserte presidentkampanje

Suarez, som har vært byens ordfører siden 2017, brukte Miamis økonomiske oppsving etter pandemien som et springbrett for sine politiske ambisjoner.

Han lanserte seg som presidentkandidat for det republikanske partiet i juni i fjor, men måtte trekke seg fra kampen to måneder senere grunnet mangel på tilstrekkelig støtte. Han valgte deretter å åpent støtte Donald Trump, partiets ledende kandidat.