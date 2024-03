Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at japanske Nikkei 225, som falt markant i forrige uke, hentet inn mye av det tapte mandag.

«Investorene venter at den japanske sentralbanken, som holder rentemøte i morgen, skal skrote den ekstremt ekspansive rentepolitikken landet har kjørt over flere år. Federal Reserve, sammen med Bank of England, avholder også rentemøter denne uken, noe som etter alt å dømme vil prege de globale finansmarkedene de kommende dagene», skriver Berntsen.

Han påpeker at en endring i den japanske sentralbankens ekstremt ekspansive rentepolitikk kan ha omfattende konsekvenser, både for Japan og for det globale økonomiske landskapet.

«Nasjonalt kan det føre til økte lånekostnader, påvirke inflasjonen, og styrke yen, noe som kan dempe økonomisk vekst ved å gjøre japanske varer dyrere for utlandet. Internasjonalt kan det resultere i kapitalflyt til Japan på bekostning av andre markeder, påvirke valutakurser og destabilisere økonomier, spesielt i emerging markets», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,85 prosent.

Tirsdag er det duket for møte i den japanske sentralbanken. Økonomene forventer nå at styringsrenten i landet vil løftes fra minus 0,1 prosent til 0 prosent.

I Kina klatrer Shanghai Composite 0,45 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,12 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,46 prosent til 85,73 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,54 prosent til 81,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Industritunge Dow Jones falt fredag 0,49 prosent til 38.714,18 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,65 prosent til 5.117,07 poeng, mens teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,96 prosent til 15.973,17 poeng.

Elbilprodusenten Fisker krakket 51,7 prosent torsdag, etter at Wall Street Journal publiserte en artikkel om potensiell konkursbegjæring. Fredag endte aksjen opp hele 12,20 prosent til 0,17 dollar, etter å ha dysset ned spekulasjonene om konkurs, melder WSJ.

Adobe falt 13,67 prosent til 492,46 dollar. Selskapet rapporterte sent torsdag resultater som overgikk markedets forventninger, men guidingen for det neste kvartalet skuffer og aksjen blir straffet.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.293.09 poeng. Børsen lå opp 0,7 prosent ved lunsjtid, før den falt tilbake i løpet av ettermiddagen.

Kjell Inge Røkkes karbonfangstselskap Aker Carbon Capture falt 14,1 prosent etter at det ble meldt at selskapet har tapt konkurransen for ett av selskapets nøkkelprosjekter, et stort gasskraftverk med karbonfangst- og lagring i England.