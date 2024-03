Oslo Børs åpner opp mandag morgen.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.301,84, opp 0,68 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Opptur

Kjendisaksjen Envipco fortsetter opp 6,15 prosent til 69,00 kroner. I forrige uke hamstret både Christen Sveaas, Arne Blystad og Ketil Skorstad i aksjen som nå er opp 65 prosent den siste måneden.

– Aksjen vil kunne mangedoble seg i årene som kommer, sier Skorstad til Finansavisen.

På listen over de mest omsatte aksjene stiger Solstad Offshore nå 2,78 prosent til 34,80 kroner. Etter at en av storaksjonærene lempet ut aksjer i forrige uke dukket flere av Norges mest kjente investorer opp på eiersiden.

Idex Biometrics topper vinnerlisten med en oppgang på 21,34 prosent til 1,74 kroner. Selskapet melder at en tyrkisk bank nå lanserer biometriske betalingskort, med sensor- og biometrisk teknologi fra Idex, i samarbeid med Mastercard.

Biotek-aksjen Photocure styrkes 5,35 prosent til 63,00 kroner. Selskapets partner Asieris Pharmaceuticals har mandag meldt om positive resultater fra en fase III-studie med Cevira.

Fall

Blant tungvekterne er det omtrent bare shippingaksjer som faller mandag. BW LPG er ned 3,55 prosent til 122,40 kroner, mens Avance Gas svekkes 3,94 prosent til 122,00 kroner.

Awilco LNG er høyt på taperlisten med et fall på 13,75 prosent til 6,90 kroner. Aksjen er mandag notert eks. utbytte på 1,00 kroner.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,47 prosent til 85,74 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,49 prosent til 81,44 dollar fatet.

Oljeprisen løftes av helgens ukrainske angrep mot russiske raffinerier, samt kinesiske nøkkeltall, som kom inn over forventning.

Ukraina fortsetter å gå etter mål dypt inne i russisk territorium. I helgen førte blant annet et nytt droneangrep til brann ved et oljeraffineri, mens et annet angrep ble avverget.

– Angrepene på russiske raffinerier la til en risikopremie på 2-3 dollar pr. fat for oljeprisen i forrige uke, noe som fortsetter denne uken etter flere angrep i helgen, sier Vanadana Hari i Vandana Insights, ifølge Bloomberg News.

Equinor stiger 1,77 prosent til 282,45 kroner, mens Aker BP er opp 1,62 prosent til 270,00 kroner. Vår Energi , som i morges la frem sin årsrapport for 2023, klatrer 2,18 prosent til 33,72 kroner.