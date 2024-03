Alphabet-rally etter AI-nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 16.177,19 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 38.845,31 poeng. S&P 500 faller 0,9 prosent til 5.163,73 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 14,51.

Alphabet

Alphabet-aksjen stiger 6,5 prosent i åpningsminuttene. Ifølge en melding fra Bloomberg er Apple i samtaler med Alphabet-eide Google om å la iPhone-produsenten lisensiere og bygge AI-verktøyet Gemini inn i iPhone. Apple-aksjen legger på seg 1,9 prosent.

Det er også verdt å merke seg at Nvidia-aksjen stiger 4,1 prosent.

Fed

Denne uken retter markedet nok en gang fokus mot den amerikanske sentralbanken. Selv om det er ventet at Fed vil holde styringsrenten i ro, vil markedsaktørene se etter nyheter om potensielle rentekutt fremover.

«Denne runden vil Fed også publisere nye prognoser med dot plot, som vil være mer interessant enn beslutningen i seg selv. Vi skal ikke se bort ifra at Fed flagger muligheten for færre rentekutt enn det de opprinnelig la til grunn i desember. Selv om arbeidsmarkedet har vist noe mer tegn til nedkjøling med en stigende arbeidsledighet og nedrevideringer i jobbvekst-tallene for januar, så har de stive tjenesteprisene festet seg på et høyt nivå», skriver Handelsbanken i en oppdatering.