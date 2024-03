Prisen på maikontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent steg med 0,8 prosent til 86 dollar. Prisen på den lettere WTI-oljen steg 0,9 prosent til 82 dollar. Prisen på aprilkontrakten for TTF-gassen økte med 5 prosent til 28,40 euro pr. megawatt.

Mandag klokken 09.00 gikk Norges første auksjon om retten til å bygge havvindpark i «Sørlige Nordsjø» av stabelen. Der var blant annet Equinor blant de kvalifiserte budgiverne.

Da børsen stengte var det ennå ikke kommet noen melding fra Energidepartementet om hvem som gikk seirende ut av auksjonen.

Equinor-aksjen steg 1 prosent mandag, mens Aker BP-kursen steg 0,8 prosent, og Vår Energi steg 1,6 prosent.

Bevegelser

Idex Biometrics meldte mandags morgen at det hadde inngått avtale med en tyrkisk bank om å lansere biometriske betalingskort, med sensor- og biometrisk teknologi fra Idex, i samarbeid med Mastercard.

Senere på dagen oppga Idex at det er snakk om den tyrkiske banken DenizBank. I meldingen sier Idex at banken har 18 millioner kunder, uten at det ga noen utpreget oppsving i aksjen i etterkant av mandagens andre melding. Aksjen steg fra start, og endte som Oslo Børs vinner mandag, med en oppgang på 27 prosent.

Biotek-aksjen Photocure så en kursstigning på 3,7 prosent til 62 kroner. Selskapets partner Asieris Pharmaceuticals meldte mandag om positive resultater fra en fase III-studie med Cevira.

Mandag kunne Finansavisen avsløre at Ultimovacs finansdirektør, Hans Vassgård Eid, solgte alle aksjene sine i selskapet etter kursen kollapset 7. mars . Problemet er at han ikke børsmeldte salget.

Ultimovacs-aksjen falt ytterliggere 5,1 prosent til 7 kroner stykket mandag.

Mobilteknologiselskapet Techstep meldte om at de har fått fornyet tillit, og skal levere billettløsninger til kollektivtransporten i Sveriges hovedstad i minst fire nye år. Aksjekursen steg 4,6 prosent mandag.

Teco 2030 ble massakrert på Oslo Børs mandag, og kursen raste 21,4 prosent. Det var ikke registrert noen nyheter om selskapet.

Pilene pekte også nedover for Awilco LNG mandag, hvor aksjekursen falt 15,1 prosent. Aksjen ble imidlertid handlet ex. utbytte på 1 krone. Verdifallet i aksjen var på 1,21 kroner, så fallet var i realiteten mindre.

Ellers startet uken trått for aksjonærene i Avance Gas og BW LPG, hvor aksjekursene falt med henholdsvis 2,2 og 3,7 prosent.

Hunter Group meldte mandag at selskapet har mottatt sin andre eco-scrubber-VLCC, som selskapet har chartret inn på en treårs time-charter med faste rater på 51.000 dollar pr. dag. Skipet skal leies tilbake til den samme motparten for samme varighet, men med en flytende indeksregulert spotrate.

Hunter-aksjen steg 1,9 prosent mandag.