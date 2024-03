Deloitte har varslet den største omorganiseringen av sine globale operasjoner på ett tiår. Selskapet ønsker å redusere sine kostnader gjennom en overhalling av selskapsstrukturen i møte med et forventet svakere marked i tiden fremover, skriver Financial Times.

Ifølge planen vil Deloitte sine hovedvirksomheter reduseres til fire enheter - revisjon og forsikring; strategi, risiko og transaksjoner; teknologi og transformasjon; og skatt og juridisk - fra de fem firmaet har hatt siden 2014.

Til Financial Times uttaler en ansatt, kjent med planen, at omorganiseringen vil redusere kostnadene over hele firmaet, men la til at det ennå ikke var satt en sum på besparelsene.

Deloittes globale adm. direktør Joe Ucuzoglu leder omorganiseringen som vil ta ett år å implementere i de over 150 landene firmaet opererer i.

Forventer tøffere tider

I en e-post sendt til Deloittes partnere mandag, sa Ucuzoglu at planen ville redusere firmaets «kompleksitet» og «frigjøre» flere av dem til å jobbe med kunder i stedet for å administrere ansatte internt. Deloitte sysselsetter omtrent 455.000 mennesker globalt. Deloitte Norge har over 1300 ansatte fordelt på 20 kontorer.

Deloittes globale inntekter økte med 15 prosent til 65 milliarder dollar i 2023, og befestet sin posisjon som den største av the Big Four. Til tross for flere år med rask vekst, er Deloitte, EY, PwC og KPMG, i lys av den økonomiske situasjonen, forberedt på et tøft år i vente, skriver avisen.

Det britiske markedet for konsulenttjenester vil for først gang siden 2020 ikke vokse, konkluderer en ny rapport, med input fra the Big Four, skriver avisen videre.