Slik endte de ledende amerikanske indeksene mandag:

S&P 500 endte opp 0,63 prosent til 5.149,42

Teknologiindeksen Nasdaq klatret 0,82 prosent til 16.103,45

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,20 prosent til 38.790,43

Den tiårige amerikanske obligasjonsrenten la på seg 0,7 prosent og endte dagen på 4,33 prosent. VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, endte ned 0,56 prosent til 14,33.

Alphabet- og Tesla-rally

Nvidia-aksjen steg 1,3 prosent i morgentimene, men falt 0,27 prosent, på selskapets første dag av sin egen GTC-konferanse, der brikkeprodusenten forventes å fremvise sine nyeste fremskritt innen kunstig intelligens.

Alphabet-aksjen steg hele 5 prosent etter at Bloomberg rapporterte at Apple var i samtaler med Google om å inkludere selskapets Gemini AI inn i iPhone.

Tesla endte dagen opp 7 prosent etter at bilprodusenten varslet en prisøkning på Tesla Model Y i enkelte europeiske land og i USA. Fra og med 22. mars vil prisen på Model Y økte med rundt 2.000 euro i enkelte europeiske land, mens i USA vil prisen øke med 1.000 dollar fra og med 1. april.

Fallende tro på rentekutt

Denne uken er det også knyttet stor spenning rundt den amerikanske sentralbanken (FED) sitt rentemøte, som begynner tirsdag og avsluttes onsdag med en tale av sentralbanksjef Jerome Powell.

Ifølge CNBC priser FED funds futures inn en 99 prosent sjanse for at FED vil holde styringsrenten uendret denne uken. På samme tid har forventningen om et rentekutt i juni blitt svakere de siste ukene, der markedet tror på 55 prosent sjanse for kutt.

Torsdag vil både Norges Bank og Bank of England kunngjøre sine rentebeslutninger. Der er det ventet at begge to vil holde styringsrenten uendret.

På sitt høyeste nivå på fire måneder

Ett fat WTI-olje handles mandag opp 2,18 prosent til 82,8 dollar, mens nordsjøolje (brent-spot) handles opp 1,86 prosent til 86,93 dollar fatet.

Mandagens oppgang priser olje til det dyreste nivået på fire måneder. Det skjer etter lavere eksport av brentolje fra Saudi Arabia og Irak, og tegn på en større etterspørsel og økonomisk vekst i Kina og USA.

Ifølge en analyse utført av Reuters har ukrainske angrep på russiske oljeraffineri hemmet den russiske raffinerikapasiteten med 7 prosent i første kvartal, i år. Analytikere spår nå at økt raffineristans vil presse Russland til å øke oljeeksporten til Vesten i mars med nesten 200.000 fat per dag til 2,15 millioner fat per dag.