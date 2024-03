Børsboom i Japan – følger Korea etter?

Historisk har familiekontrollerte grupperinger i landet styrt selskapene, med velsignelse fra myndighetene. De har favorisert sitt eget lands investorer, ofte på bekostning av utenlandske. Det har både ført til en lavere andel utenlandske investorer enn i sammenlignbare markeder, og en rabatt på selskapene – ofte omtalt som Korea-rabatten.

Samtidig har landet opplevd lavere vekst enn andre vekstmarkeder det er naturlig å sammenligne med, som India. Årsaken er at Sør-Korea mangler noen av de langsiktige driverne andre vekstmarkeder har. I Sør-Korea er befolkningen eldre enn i sammenlignbare markeder, og de har allerede relativt høye lønninger, i hvert fall i de store byene. Men lavere økonomisk vekst er ikke synonymt med lav avkastning for aksjonærer. Det har flere interessenter sett.

De to siste årene har lokale aktivistinvestorer brukt offentlig oppmerksomhet for å presse frem endringer i en rekke selskaper. Det, sammen med utviklingen i Japan, har gitt gjenklang også hos myndighetene i landet.

De har initiert et eget program for å styrke sørkoreanske selskaper for investorer, det såkalte Value Up-programmet. Det har som mål å redusere rabatten på landets selskaper og øke investeringslysten hos landets egne og utenlandske investorer. Selskapene blir blant annet belønnet gjennom skattelettelser for å ha bedre selskapsstyring, og de historiske svakhetene i det koreanske systemet er i endring.

Det fører blant annet til at flere bransjer blir interessante. Historisk sett har teknologisektoren vært sterk i landet, og selskaper som LG og Samsung har vært attraktive investeringsobjekter. Nå har mange virksomheter også i banksektoren startet transformasjon av aksjonærutdelinger med fokus på avkastning. Det gjør dem mer forutsigbare, og dermed mer interessante som investeringsobjekter.

Banksektoren har historisk prioritert vekst fremfor inntjening eller avkastning på sysselsatt kapital. Det har vært krevende i en økonomi som ikke lenger vokser så fort. Ved å få bankene til heller å fokusere på avkastningen på kapitalen og betale ut utbytte eller tilbakekjøp av aksjer, har vi sett en ganske stor endring i hvordan markedet priser disse aksjene. Sammenlignet med norske forretnings- og sparebanker har de koreanske bankene hatt en rabatt opp mot 70 prosent. Det har ført til en betydelig reprising av sektoren.

Økt forutsigbarhet og bedre selskapsstyring er en god kombinasjon, og bør være interessant for norske investorer som ser etter investeringsmuligheter i Asia.

Fredrik Bjelland

Porteføljeforvalter i Skagen Kon-Tiki