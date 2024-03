Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Eks-advokat og investor Einar Greve har skatteflyktet til Sveits, uten å melde flytting. Der bygger han nå opp et norsk skatteflyktningkontor sammen med flere andre norske skatteflyktninger.

Blant disse er milliardær Kim Erla, Block Watne-arving Lars Nilsen og aksjetrader Marius Jørgensen, som alle flyttet til Sveits i fjor.

Hans Vassgård Eid, finansdirektør i Ultimovacs, solgte alle aksjene sine i helseselskapet uten at det ble sendt ut børsmelding. Det har fått flere aksjonærer til å rase.

Finansdirektøren forklarer at salget er gjort i henhold til MAR-regelverket, og at han ikke regnes som primærinnsider. Nå skal Finanstilsynet orientere seg om saken.

Instagram-kjendis Andreas Arnhoff har tapt millioner på boligflipping.

Han kjøpte en leilighet på Montebello vest i Oslo i 2022, og nå er den solgt på nytt for omtrent det samme som den ble kjøpt for.

I mellomtiden har Arnhoff trolig brukt 2 millioner kroner på oppussing. I tillegg kommer meglerutgifter og renteutgifter, der det siste alene utgjør rundt 1 million kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om deltidsstillinger i arbeidslivet. Arbeidsminister Tonje Brenna ber arbeidsgiverne skjerpe seg og åpne for flere heltidsstillinger.

Det er uklart hvor stort det angivelige problemet er, for SSB kan fortelle at 85 prosent av all deltid er frivillig. Kanskje man bør legge forholdene mer til rette for deltid for å få mer arbeidskraft i privat og offentlig sektor. Flere må få deltid, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

Airthings, Avinor, Hexagon Purus, Odfjell Rig III, Prosafe

Makro:

Norge: Skatteregnskap februar, kl. 08.00

Japan: BoJ rentebeslutning, kl. 04.00

Australia: BRA rentebeslutning, kl. 04.30

Sveits: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Tyskland: ZEW-indeks mars, kl. 11.00

ØMU: ZEW-indeks mars, kl. 11.00

Canada: KPI februar, kl. 13.30

USA: Byggetillatelser februar, kl. 13.30

USA: Igangsettinger bolig februar, kl. 13.30

Annet:

Ensurge Micropower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Tomra Systems: Investormøte ifm. grønne obligasjonslån, kl. 09.00

USA: API oljelagre, kl. 21.30

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, MPC Container Ships