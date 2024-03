Første renteheving på 17 år

Bank of Japan hevet i dag renten for første gang på 17 år. Dermed er det også slutt på den like lange perioden med negative renter i landet, og styringsrenten er nå løftet fra minus 0,1 prosent til et intervall på 0-0,1 prosent.

Sentralbanksjef Kazuo Ueda har ifølge CNBC flere ganger uttalt at årets lønnsforhandlinger ville være nøkkelen til bærekraftig prisvekst. Og det skal ha vært nettopp dette som i forrige uke ble utslagsgivende for en endring i pengepolitikken.

Ifølge Rengo, som er Japans største arbeidstagerorganisasjon, skal lønnsforhandlingene gå mot en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,28 prosent.

Den japanske sentralbanken tar også andre grep, som å avslutte rentekurvekontroll (yield curve control). De vil imidlertid fortsette å kjøpe statsobligasjoner verdt «omtrent samme beløp» som før.

Nyhetene sender nå børsene i landet opp. Nikkei klatrer 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,81 prosent.

Ellers i Asia faller Shanghai Composite i Kina 0,18 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,09 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 1,25 prosent.

I India er Nifty 50 ned 0,87 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,36 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,10 prosent.