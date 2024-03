Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at Bank of Japan, som ventet, økte renten i natt, og avsluttet dermed en lang periode med negative renter.

«I flere år har den japanske sentralbanken vært nødt til å holde renten i negativt territorium i håp om å revitalisere økonomisk aktivitet», skriver han.

«Hovedindeksen i landet, Nikkei 225, steg etter den historiske renteøkningen, noe som indikerer at investorene var godt forberedt på sentralbankens strategiendring. De andre børsindeksene i Asia falt derimot. Med andre ord, det er ingen entydig støtte å hente fra denne regionen i dag», fortsetter Berntsen.

Berntsen trekker også frem at Nvidia stjal showet i USA i går, da selskapet avholdt sin første AI-konferanse.

«Investorene sendte Nvidia-aksjen kraftig opp i tidlig handel, før stemningen snudde. De neste dagene vil i stor grad handle om Federal Reserve, som avholder et to-dagers rentemøte tirsdag og onsdag. Det ligger ikke i kortene at styringsrenten (Fed Funds Rate) vil endres, men kommunikasjonen kan», skriver analytikeren.

Asia

Bank of Japan hevet i dag renten for første gang på 17 år. Dermed er det også slutt på den like lange perioden med negative renter i landet, og styringsrenten er nå løftet fra minus 0,1 prosent til et intervall på 0-0,1 prosent.

Nyhetene sender nå børsene i landet opp. Nikkei klatrer 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,81 prosent.

Ellers i Asia faller Shanghai Composite i Kina 0,18 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,09 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 1,25 prosent.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,26 prosent til 86,65 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,01 prosent til 82,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 86,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Wall Street slo mandag tilbake etter to uker med nedgang foran avgjørende uke med AI-konferanse og rentemøte i USA.

S&P 500 endte opp 0,63 prosent til 5.149,42, mens teknologiindeksen Nasdaq klatret 0,82 prosent til 16.103,45. Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,20 prosent til 38.790,43.

Tesla endte dagen opp 7 prosent etter at bilprodusenten varslet en prisøkning på Tesla Model Y i enkelte europeiske land og i USA. Fra og med 22. mars vil prisen på Model Y økte med rundt 2.000 euro i enkelte europeiske land, mens i USA vil prisen øke med 1.000 dollar fra og med 1. april.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,6 prosent til 1.300 poeng mandag. 9. januar var forrige gang den stengte over 1.300 poeng.