Kuttet i rentene på utlån på inntil 0,25 prosentpoeng kommer både person- og landbrukskunder til gode, skriver Landkreditt i en pressemelding.

Banken bemerker at de ikke forventer en endring i styringsrenten fra Norges Bank. Banksjef Ole Laurits Lønnum begrunner kuttet med «nylig la vi frem historisk gode årsresultater for 2023. Dette ønsker vi nå at skal komme kundene til gode».

Landkreditt Bank holder rentene på innskudd stabilt.