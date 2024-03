Kan vi ta over fintech-tronen fra svenskene?

Ifølge KPMGs nylig publiserte Pulse of Fintech-rapport, sank de globale investeringene i fintech med 42 prosent i løpet av 2023. Den samme rapporten viser imidlertid økende investeringer i fintech-selskaper som fokuserer på proptech og kunstig intelligens (AI), da på bekostning av fintech.

I Norge er det mye kapital, men den finner ikke veien til gründerne

Rapporten «Fintech 2023» fra Finansforbundet bekrefter den samme trenden for Norge. Investeringene daler, med unntak av for selskaper der AI spiller en sentral rolle i verdiforslaget. Den forteller også om et marked hvor reguleringer og konkurranse er de største barrierene for skalering, og at den etablerte finanssektoren, med sitt utviklede marked, og med sine ressurser til å håndtere et strengt regelverk, setter opp barrierer for nye aktører.

Det er allikevel ingenting i veien for at Norge også kan ta over tronen og fostre selskaper som Klarna, iZettle og Trustly. Men for å få til det, må det satses fra myndighetenes side. De må gi rammebetingelser som senker barrierene og gjør det enklere for fintech-bransjen å hente kapital, bli lønnsom, skalere og tiltrekke seg flere talenter. De må også sørge for at norske reguleringer harmonerer med EU-reguleringer, slik at vi har samme spilleregler i Norge som i resten av Europa, og ikke minst Sverige.

For alle fintech-virksomheter som ikke har rike banker i ryggen, som Vipps eller Bulder Bank, er tilgangen til kapital eksistensielt. I Norge er det mye kapital, men den finner ikke veien til gründerne. Skal Norge bli et av de fremste landene i verden for å etablere og drive virksomhet, og gjøre det samme for fintech som vi har gjort med fotball, golf og tennis, må det bli langt enklere å hente risikovillig kapital gjennom alternative finansieringskilder i oppstarts eller i vekst- og skaleringsfasen. Men da må både bankenes utlånsmonopol og begrensningene som er satt for alternativ finansiering skrotes. For i Norge er det for lengst påvist at bankene ikke alene klarer å finansiere oppstarts- og vekstselskapene. Vi må også forbedre og forenkle skattemodellen for kvalifiserte personalopsjoner i norske oppstartsbedrifter, tilnærmet til hva Sverige har, slik at vi også her kan tilby konkurransedyktige vilkår for å tiltrekke og beholde nøkkelkompetanse.

Vi ønsker uansett tiltaket fra Næringsdepartementet velkommen. Og mens vi venter på tiltakene, stemmer vi i år på Sverige under årets Eurovision-finale.

Sebastian Martens Harung

Adm. direktør og grunnlegger av Kameo