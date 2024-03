Gigante Salmon-sjefen må gå etter kostnadssmell

Toppsjef i Gigante Salmon, Helge E. W. Albertsen, må nå gå etter at selskapet meldte om en ny stor kostnadssmell for Rødøy-utbyggingen tidligere tirsdag.

Oppdrettsselskapet meldte på formiddagen at kostnadsestimatet høynes med cirka 350 millioner kroner. Det vil kreve tilførsel av ny kapital til selskapet.

Albertsen vil fortsette som rådgiver for selskapet, men erstattes som toppsjef av Kjell Lorentsen, som nå er utnevnt som fungerende adm. direktør. Lorentsen satt opprinnelig i sjefsstolen til selskapet fra oppstarten og frem til september 2021, og er i dag adm. direktør i Gigante Havbruk AS.

Smell

De økte kostnadene skal hovedsakelig skyldes lengre byggetid, herunder kostnader til rigg og drift. Og oppdrettsselskapet påpekte i meldingen at de 350 millionene fortsatt er gjenstand for kontroll, kvalitetssikring og dialog med leverandørene.

Den totale investeringsrammen for utbyggingen i Rødøy er etter økningen estimert til cirka 995 millioner kroner.

Arbeidet med å hente ny kapital skal ifølge meldingen være igangsatt, og planen er at kostnadsøkningen skal dekkes gjennom tilførsel av en kombinasjon av egenkapital og lånefinansiering. Det påpekes også at det ved siste emisjon i oktober i fjor ble hentet 100 millioner kroner mer enn selskapet på det tidspunktet hadde behov for.

Trøbbel

Aksjen falt 16,67 prosent som følge av nyheten til 6,00 kroner, og har hittil i år svekket seg 42 prosent. Dette er nemlig ikke de første negative nyhetene som har kommet etter nyttår.

I midten av februar meldte selskapet at de måtte redusere produksjonen av smolt med rundt 300.000, noe som tilsvarte rett i underkant av 50 prosent av utsettet for januar.

Reduksjonen skyldtes problemer med dødelighet under levering til produksjonsanlegget tidligere i januar, og oppdrettsselskapet registrerte da 20.000 døde fisk etter leveransen.