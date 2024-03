Oslo Børs har hentet seg inn den siste tiden. Tirsdag er det også grønt. Hovedindeksen står klokken 15.50 i 1.301,21, opp 0,1 prosent. Så langt i år er børsen ned 0,5 prosent.

Drahjelp fra AI

Blant de mest omsatte aksjene styrkes Pexip 7,7 prosent til 27,58 kroner. Selskapet skal ifølge TDN Direkt holde en presentasjon på Nvidias GTC-konferanse tirsdag.

«Pexip har samarbeidet med Nvidia en stund og sendetid på en slik konferanse gir en god eksponering for Pexip», skriver Pareto i sin morgenrapport, ifølge nyhetsbyrået.

Analytiker Philip Scrase i Carnegie er tirsdag ute med en samleanalyse på lakseselskapene, hvor han høyner kursmålet på samtlige.



Scrase jekker kraftig opp kursmålet på Salmar, fra 671 til 820 kroner. Aksjen stiger 0,9 prosent til 703,40 kroner.

Grieg Seafood oppjusteres fra 60 til 70 kroner, og Scrase oppgraderer anbefalingen fra selg til hold. Aksjen stiger 0,8 prosent til 69,25 kroner.

Lerøy Seafood stiger 1,2 prosent til 48,20 kroner. Mowi stiger 1 prosent til 200,40 kroner, mens Bakkafrost er opp 1,6 prosent til 658,50 kroner.

Ellers kan vi ta med oss at Barramundi Group, som driver med oppdrett av barramundi, en abborfisk som kan bli opptil to meter lang og oppnå en vekt på 60 kilo, er opp over 160 prosent. Til tross for oppgangen er aksjen fremdeles ned 72 prosent det siste året.

Kostnadssmell og sjefsbytte

Gigante Salmon topper taperlisten med et fall på 16,9 prosent til 5,98 kroner. Selskapet melder tirsdag om at toppsjefen i oppdrettsselskapet må pakke sakene etter kostnadsøkninger på 350 millioner kroner. Selskapet vil også nå trenge tilførsel av ny kapital.

Blant tungvekterne i rødt er det MPC Container Ships som utmerker seg, med en nedgang på 7,9 prosent til 12,52 kroner. Aksjen noteres imidlertid eks 0,13 dollar pr. aksje i dag.

Clarksons nedgraderer Aker Horizons fra 4,1 til 2,8 kroner og gjenopptar dekningen av Aker Carbon Capture med et kursmål på 4,6 kroner. Begge nedgraderes til selg. Aksjene faller henholdsvis 5 prosent til 3,39 kroner og 8,8 prosent til 6,13 kroner.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,13 prosent til 86,78 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 82,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 86,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Den amerikanske sentralbanken holder onsdag kveld rentemøte. Særlig vil investorer og økonomer følge med på alle uttalelser som omhandler rentekutt og rentebane.

Equinor er opp 0,4 prosent til 281,45 kroner, mens Aker BP klatrer 0,9 prosent til 270,20 kroner. Vår Energi stiger 0,2 prosent til 33,57 kroner.