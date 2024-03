Nvidia starter tirsdagens handel i rødt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 16.022,34 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 38.770,01 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 5.136,24 poeng.

Ifølge NTB har lederne for Representantenes hus og Senatet i USA kommet til en enighet som vil holde statsapparatet i gang ut budsjettåret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,31 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 14,53.

Nvidia

Under Nvidias egen AI-konferanse mandag kunngjorde selskapet en ny generasjon AI-databrikker og programvare for å drifte AI-modeller. Den nye generasjonen av AI-grafikkprosessorer har fått navnet Blackwell. Den første brikken, med navn GB200, vil bli tilgjengelig senere i år.

Mandag steg aksjen 0,7 prosent og kort tid etter at handelen tok til tirsdag faller aksjen 2,5 prosent.

Fed

«De neste dagene vil i stor grad handle om Federal Reserve, som avholder et to-dagers rentemøte tirsdag og onsdag. Det ligger ikke i kortene at styringsrenten (Fed Funds Rate) vil endres, men kommunikasjonen kan», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Boligbyggingen i USA økte med 10,7 prosent på månedsbasis i februar, til en sesongjustert årstakt på 1,52 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på nesten 1,43 millioner boliger.