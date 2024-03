Bred oppgang på Wall Street: Dow Jones klatret over 300 poeng

Saken oppdateres.

Slik endte de toneangivende indeksene tirsdag:

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,56 prosent og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,39 prosent. Dagens vinner ble den industritunge Dow Jones-indeksen, som klatret med 0,83 prosent til 39.110,79 poeng.

Den tiårige amerikanske obligasjonsrenten ligger på 4,30 prosent, mens VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, endte ned 2,93 prosent til 13,91.

Oljepris

Ett fat WTI-olje handles mandag opp 0,94 prosent til 83,50 dollar, mens nordsjøolje (brent-spot) handles opp 1,23 prosent til 87,40 dollar fatet.

Venter færre rentekutt

Denne uken rettes alles oppmerksomheten mot Jerome Powell og den amerikanske sentralbanken (FED) sitt rentemøte, som avsluttes onsdag.

Sentralbanken ventes å holde renten uendret, men signaler om at rentene vil forbli høye lengre enn forventet har styrket seg, skriver CNBC. På nyåret priset markedet inn seks rentekutt, men forventningen er nå langt lavere.

Torsdag vil både Norges Bank og Bank of England kunngjøre sine rentebeslutninger. Der er det ventet at begge to vil holde styringsrenten uendret.

AI-aksje gjorde comeback

Teknologiselskapet Nvidia startet børsdagen med å falle 2,5 prosent etter nyheten om at selskapet lanserer en ny generasjon AI-databrikker og programvare for å drifte AI-modeller.

Den nye generasjonen av AI-grafikkprosessorer har fått navnet Blackwell. Den første brikken, med navn GB200, vil bli tilgjengelig senere i år. Kunngjøringen kom under Nvidias egen AI-konferanse mandag.

Til tross for en humpete start på dagen hentet Nvidia-aksjen seg inn igjen, og endte opp 1 prosent ved handelsslutt.



Tesla hadde mandag en opptur etter at selskapet annonserte at de vil øke prisene på elbil-modellen Y i flere Europeiske land og i USA, skriver CNBC. Markedet sendte likevel aksjen ned 1,43 prosent tirsdag.

Bitcoin

Kryptovalutaen Bitcoin fortsatte fallet tirsdag, og registrerte et fall på mer enn 10.000 dollar i løpet av tirsdagen fra all-time high forrige uke på 73.679 dollar.

«Når ETFer kjøper opp tilgjengelige bitcoins på det åpne markedet fortsetter dette å redusere likviditeten. Dersom disse hendelsene blir hyppigere, kan det føre til at folk mister troen på integriteten til bitcoin-prisingen, og begynner å se til andre kryptovaluta», sa Bartosz Lipiński, administrerende direktør i Cube.Exchange, til CNBC.