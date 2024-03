Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Europeisk opprustning og høye forsvarsbudsjetter som følge av Ukraina-krigen har sendt Kongsberg-aksjen opp 54 prosent bare siden nyttår.

Det har gjort investor Erik Must veldig mye rikere på kort tid.

Erik Must, som er Kongsberg Gruppens største private investor, og den største eieren bak den norske stat og Folketrygdfondet, har tjent 1,1 milliarder kroner i løpet av to og en halv måned.

En praktvilla er kommet for salg på Løvenstad. Det som skiller den fra andre er at den ble oppført i 1985 men har aldri vært bebodd.

Den arkitekttegnede villaen har stått som en tidskapsel fra jappetiden og byr på 1980-talls luksus i alle rom, men er samtidig i elendig forfatning.

Ryktene om at John Fredriksen tar over det kriserammede Equinor-bygget på Fornebu har svirret i lengre tid. Tirsdag kom bekreftelsen via en pressemelding fra Norwegian Property.

Eierne av bygget har slitt med skyhøy gjeld og har forsøkt å få inn ny kapital for å reparere brudd på låneavtaler. I desember fikk Colliers oppgaven å selge bygget, uten å lykkes.

Nå overtar Npro eiendommen ved å nulle aksjeverdiene og lånene på 2,67 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om egg. I rettssal 627 i Oslo tinghus står Den stolte hane mot Nortura i en sak om markedsreguleringen av egg. De mener Nortura jukser.

Hvis hønene ikke holder på noen ekstra uker før de kverkes, kan det bli eggmangel i påsken. Begynner folk å hamstre egg, ser det dårlig ut.

Kiwi går stadig tom for egg, og en Nortura-direktør skal, ifølge Nationen, ha sagt at Den Stolte Hane ikke vil klare å levere et eneste egg til Coop fremover, skriver Hegnar

